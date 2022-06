Lichte Tour-merrie Ibiza Platinum ster op thuiskeuring Noord-Brabant

Inspecteur Bart Bax kreeg vandaag 14 dressuurmerries te beoordelen op de thuiskeuringen in Noord-Brabant. Twee sportmerries werden direct ster, waaronder de Lichte Tour-merrie Ibiza Platinum (v. Desperado).

Van de 14 beoordeelde merries werden twee sportmerries direct ster, nog eens vier bleken qua exterieur sterwaardig en de overige acht zijn in het stamboek opgenomen.

Ibiza Platinum

De Lichte Tour-geklasseerde merrie Ibiza Platinum (Desperado uit Wingrid elite IBOP-dres sport-dres PROK van Painted Black, fokkers Th. en J. Deenen uit Heyen) van Joyce van Opbergen uit Moergestel werd ster met 75 punten voor het exterieur. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie met een sprekend hoofd en voldoende lengte in de hals. Haar hals is goed bespierd, ze heeft een sterke bovenlijn en voldoende correct fundament.”

Fleurica

Met 70 punten voor exterieur werd de royaal ontwikkelde Fleurica (Zhivago uit Ulrica II PROK van Rheingau, fokker N. Kiep uit Nieuwaal) van H.M.P. van Bree uit Helmond ster. “Deze merrie is Z2-geklasseerd, staat voldoende in het rechthoeksmodel en heeft een lichte hoofd-/halsverbinding. Ze zou voor hogere punten nog iets correcter in het fundament mogen zijn.”

Laagdrempelig

Bij fokker S.J.A. van de Gevel uit Goirle konden in één keer negen merries worden beoordeeld, waarvan er vier sterwaardig bleken qua exterieur. “Dat was fijn werken, we hebben meerdere interessant gefokte merries beoordeeld. Sommige waren nog wat groen maar ik kon ze in alle rust beoordelen en alle bevindingen bespreken met de eigenaar, dat is een groot voordeel van de thuiskeuringen.”

Bron: KWPN