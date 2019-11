Loeffen: ‘Het was een dag met een paar duidelijke uitschieters naar boven’

Met het verstrijken van de derde dag van de eerste bezichtiging is de springhengstenkeuringscommissie bestaande uit Cor Loeffen, Henk van den Broek en Wout-Jan van der Schans op de helft. Inmiddels bemachtigden al 28 hengsten een ticket voor de tweede bezichtiging in 's-Hertogenbosch.

Van de 28 tickets die inmiddels zijn vergeven, gingen er drie naar Aganix du Seigneur-zonen, drie naar Comme il Faut-nazaten, twee naar Stakkato Gold-zonen en twee naar Zirocco Blue-nakomelingen. VDL Stud heeft na drie dagen inmiddels al vijf hengsten door naar de twee bezichtiging. Reinie Tewis en zijn vriendin Sonja Vlaar hebben ook al vier tickets bemachtigd voor de tweede bezichtiging met hun hengsten. Daarnaast hebben zowel Egbert Schep als Jan van Meever al drie hengsten doorverwezen gekregen.

Morgen, maandag 2 december en maandag 9 december verschijnen er nog in totaal 116 hengsten voor de keuringscommissie.

Uitschieters

Uit een totaal van 25 springhengsten zijn er vandaag op de eerste bezichtiging acht geselecteerd voor de volgende ronde, waaronder drie van de Grand Prix-hengst Comme Il Faut.

“Het was een dag met een paar duidelijke uitschieters naar boven: paarden met een goede verrichting, interessante afkomst en goed exterieur. Daarnaast was er een kleine middenmoot en lang ondereind”, vertelt Cor Loeffen als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. “Dat ondereind zat hem dan vooral in de verrichting. Daarnaast hadden we ook maar een klein aantal hengsten vandaag, omdat er meerdere waren afgemeld. De laatste drie dagen verwachten we weer duidelijk meer hengsten.”

Bron: Horses.nl/KWPN