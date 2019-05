Luciaza en Kaydine B toppers op eerste editie Vrijspringen Cup

De regio KWPN Oost Gelderland organiseerde voor de eerste keer een vrijspringwedstrijd voor jonge paarden bij de IJsselruiters in Brummen. De opkomst was groot, bij de driejarigen waren er maar liefst 31 aanmeldingen. De jury, Zoï Snels en Jurgen Stenfert, konden uiteindelijk de meeste punten kwijt aan Luciaza (Harley x Falaise de Muze) gefokt en in eigendom van de heer H. J. W. Stapelbroek uit Vierakker. Bij de vierjarigen was de kwaliteit zeer hoog, de winnares werd Kattenbel-telg Kaydine B (Berlin x Quattro) die met een veulen aan de voet naar 50,3 punten sprong. Fokker en eigenaar is de familie Breukink uit Doesburg.

De winnares bij de driejarige, Luciaza, verdiende haar overwinning met 47 punten, onder meer met een 8 voor vermogen, reflexen en afdruk. Jurgen Stenfert: ”Een compleet paard en interessant voor de toekomst.” De merrie is inmiddels drachtig van Quiwi Dream. Tweede werd de 2e bezichtigingshengst Larenzo S (Hermantico x Diarado) gefokt door H. van der Scheer uit Kamperveen en geregistreerd bij de heer Van Omme uit Harskamp. Hij kreeg in totaal 46,6 punten met o.a. een 7.9 voor vermogen. Op de derde plek eindigde de merrie La Ville VDS (Grand Slam VDL x Arezzo VDL) met 44,7 punten. Zij is gefokt en in eigendom bij de heer J.J. van der Sar uit Hoge Hexel.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen lag het dichtbij elkaar. Winnares Kaydine B overtuigde de jury met o.a. een 8.6 voor vermogen en een 9.0 voor instelling. Het bijzondere is dat de merrie op dit moment een veulen zoogt van Cantona TN en gedekt is door Liverpool. Jurgen Stenfert: “De kwaliteit in deze rubriek was echt heel hoog. De eerste vier paarden hadden eigenlijk allemaal wel kunnen winnen. De uiteindelijke winnares toonde zeer veel vermogen en overzicht. We waren erg gecharmeerd van haar.”

Kermit en Kaman

Op de tweede plek kwam Kermit (Nassau x Vigaro) terecht, gefokt en geregistreerd bij de heer J. Wensink uit Hall. Ook dit is een zeer compleet springpaard dat 47,3 scoorde, onder andere door een 8,5 voor vermogen.

De derde prijs werd gewonnen door een nakomeling uit de Sina-stam Kaman (Chaman x Indoctro) van de heer T. Krikke uit Brummen. Ook van dit paard werd de jury enthousiast. Zoï Snels: ”als je nog een ruiter zoekt, voor dit paard heb ik wel een stal vrij!”

Overall prijs voor Kaydine

Er was ook nog een overall prijs voor het beste paard van de dag, die kwam in handen kwam van Kaydine.

Terugkerend evenement

Op deze avond bleek maar weer dat er zeer veel belangstelling is voor dergelijke competities van zowel deelnemers als geïnteresseerden. Een reden voor de organisatie om te proberen hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

