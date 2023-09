Luistertip: Jacques van Daele over de toekomst van de sport

Dressuurjurylid en steward Jacques van Daele is al jarenlang een vaste waarde in de internationale dressuur en maakte vijf olympiades mee. In een nieuwe aflevering van KWPN Cast gaat Floor Dröge in gesprek met Van Daele. Daarin vertelt hij over het jureren, de aanspreekcultuur, de rol van stewards en geeft zijn mening over de toekomst van de sport.

Jacques van Daele begon zijn professionele loopbaan met de africhting van jonge paarden in de cavalerie van de toenmalige Rijkswacht. Al vanaf de jaren 80 is hij in het juryhokje te vinden, waar hij tot en met de internationale Grand Prix beoordeelde. De laatste jaren horen we steeds meer van hem als steward, binnen de FEI is hij verantwoordelijk voor het opleiden van stewards. Een belangrijke taak, waar we graag meer over te weten komen.

