Luistertip: Tineke Bartels over welzijnsdiscussie en jongepaardencompetities in KWPN Cast

In de nieuwste aflevering van de KWPN Cast komt Tineke Bartels aan het woord. Floor Dröge gaat in gesprek met de viervoudig olympiër. Tineke heeft het in deze podcast ondermeer over de opbouw van Academy Bartels, de ontwikkeling van de paardensport door de jaren heen, jongepaardencompetities en ook geeft ze haar visie op de welzijnsdiscussie.

”Als je aan mij vraagt of ik voor jongepaardencompetities ben, dan zeg ik: waarom niet? Als je van jonge paarden houdt, is het leuk om jonge paarden bij elkaar te zien en als stamboek is het fijn om inzichtelijk te krijgen waar de fokkers mee bezig zijn. Maar hoe breng je mensen bij dat het niet om commercie, maar om het paard gaat? Kijk, Duco heeft met mij twee Olympische Spelen gelopen, andere ruiters hadden daar twee, drie of vier paarden voor nodig. Wij konden Duco ook verkopen, maar dat hebben we nooit gedaan. Joep zei tegen mij: als je met mij trouwt hoeft hij nooit verkocht te worden”, licht Tineke met een kwinkslag toe in de podcast.

Bron: KWPN