Luistertip: Willem Greve neemt geen blad voor de mond in KWPN Cast

In de nieuwste editie van de KWPN Cast komt Willem Greve aan het woord. De internationale springruiter spreekt met veel passie over de sport en de fokkerijwereld. Als allround paardenman neemt hij daarin geen blad voor de mond. Greve deelt met Floor Dröge zijn visie, heeft het over zijn belangrijkste leermeesters, de toenemende commercialisering in de fokkerij en zijn ideeën om de hengstenselectie vorm te geven.

“Een paard wordt op stal gefokt, en niet op kantoor. Een paard wordt op stal gemaakt door mensen die met paarden werken en een paar mooie namen achter elkaar te zetten. Wat mij stoort is dat de echte fokkers ondersneeuwen bij de commerciële fokkers. Er zijn commerciële fokkers die alle lijntjes uit hun hoofd kennen, maar nog geen paard kunnen longeren of een hoofdstel indoen”, is één van de uitspraken van Willem Greve.

Afzeikcultuur

“Ik kan het heel goed hebben als een ander een goede hengst heeft. Ik vind niks mooier dan een goed paard. Ik kan de afzeikcultuur slecht hebben. We zijn soms te negatief in de manier waarop we naar paarden kijken. De druk die soms op hengsten ligt, moet je eigenlijk niet om geven, maar het is wel menselijk dat je die druk voelt.”

Bron: KWPN