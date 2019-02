Maandag aanlevering tuigpaardhengsten verrichtingsonderzoek

Maandag 4 maart worden de tuigpaardhengsten voor het KWPN Verrichtingsonderzoek aangeleverd. Er worden twee driejarigen, één vierjarige en twee vijfjarige hengsten door hun eigen rijder in het tuig voorgesteld. Als de hengsten trainbaar worden bevonden en veterinair groen licht krijgen, starten ze aan het 50-daags onderzoek.

Tot de twee driejarige hengsten behoort ook de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2019: Lanto HBC (Delviro HBC x Patijn). Daarnaast is ook een hengst aangemeld voor de herkansing in tuig. Deze is bedoeld voor hengsten die tijdens de hengstenselectie ster zijn verklaard of in de tweede bezichtiging zijn afgewezen. Ook zij worden in tuig voorgesteld en indien daarvoor aangewezen, op het harde bekeken op exterieur.

Deelnemende hengsten.

Bron: KWPN