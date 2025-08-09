Macho levert in Versneller veulenkampioen op Nationale Tuigpaardendag

KWPN
Macho (Indiana x Unieko) met Robbie van Dijk Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Onder stralende weersomstandigheden werd de eerste kampioen van de Nationale Tuigpaardendag gehuldigd. Macho-zoon Versneller viel op met zijn vrije en blije optreden en bleef daarmee voor op twee nakomelingen van Olympus HS.

Door KWPN

“De twee hengstveulens zijn in beweging heel overtuigend. De algemene indruk is dat de merrieveulens dit jaar net wat minder sterk waren dan de hengstveulens”, meldt Viggon van Beest in zijn jurycommentaar.

‘Stoer, blij en vrij optreden’

Versneller (Macho uit Nicolinde ster van Fantijn, fokker H. Lassche uit Rouveen en E. Sneller uit Zwolle) valt op met zijn mooie voorkant. “We zien hier een veulen met een ontzettend mooi gevormde kap en veel nek. In beweging valt Versneller op met zijn takt, balans en schakelvermogen. Hij toont een mooi front, komt daarbij goed terug, zou een tikje meer lichaamshouding mogen tonen, al met al een stoer, blij en vrij optreden.”

Reservetitel

De reservetitel is voor Valerio W, die uit de fokkerij van Joop van Wessel komt. De zoon van Olympus HS (uit Funita elite IBOP-tuig sport-tuig PROK van Manno) is heel goed ontwikkeld en gezegend met veel uitstraling. “In exterieur was hij niet de mindere van de kampioen. In beweging zet hij zijn hals er goed op en heeft hij een mooie kap en een lang voorbeen, waarin een goede actie te zien is. Achter zou hij een fractie sterker kunnen”, licht Van Beest toe.

Vyanolia JRR

De derde plek is voor het merrieveulen Vyanolia JRR, eveneens een nakomeling van Olympus HS (uit Irenolia ster van Aron HBC, fokker H.T. Ruinemans uit Froombosch). In beweging heeft ze een opvallend goede lichaamshouding, een goede actie in het voorbeen, voor een hogere plaatsing zou het achterbeen wat krachtiger kunnen optreden.

Bron: KWPN

