Magnifiek opnieuw winnaar van Oregon Trofee

Sinds 1998 wordt op de KWPN Stallion Show in ’s-Hertogenbosch de Oregon Trofee verreden. Drie KWPN-tophengsten gingen gisterenavond een titanenstrijd aan, waaronder de twee debutanten Olympus HS (v. Icellie) en Oberon (v. Icellie). Het was Magnifiek (v.Idol) die aan de leiding ging en daarmee voor de derde keer de Oregon Trofee won.

In de baan stonden jury Joop van Wessel als voorzitter, Demi van Nispen en Johan Holties. De rijders beschikken al wel over de nodige ervaring, maar meedoen aan de Oregon Trofee blijft een unieke aangelegenheid. Titelverdediger Latino (v. Dylano) en zijn rijder Mark de Groot lieten deze editie verstek gaan. Magnifiek met geregistreerde en rijder, Lambertus Huckriede uit Enschede deed wel mee. Er is er eigenlijk geen prijs te noemen die hij nog niet gewonnen heeft, hij won al twee keer eerder de Oregon Trofee en mag nu een derde keer noteren.

Oberon en Olympus HS

Twee zesjarigen presenteerden zich op dit tuigpaardenfeestje. Dat is ten eerste Olympus HS (v. Icellie, f. Henk Minkema uit De Wilgen), ger. Handelshuis Schuttert uit Ommen in handen van Harry van Middelaar, ook al Oregon Trofee-winnaar en vorig jaar deelnemer. Olympus HS heeft al enkele jaren zeer goed en zeer succesvol gepresteerd en ook deze combinatie haalde alles uit de kast. Wat een fijn paard, dat belooft wat voor de toekomst. De hengst Oberon (v. Icellie, f. Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn), ger. Gebr. van Manen uit Ede is ook zes jaar en van deze hengst kan hetzelfde worden gezegd wat presteren betreft. Ook hij heeft een fraaie, succesvolle carrière op zijn naam. Oberon deed mee met rijder Robbie van Dijk en voelde zich als een vis in het water tussen alle tuigaardenfans op deze tuigpaardenavond. Oberon liep als een klok; constant en krachtig.

Bron: KWPN