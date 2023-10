Marcel Beukers aangesteld als trainingsleider KWPN Centrum

Na het vertrek van Henk Hammers afgelopen juni en de tijdelijke waarneming door Koos Naber, is KWPN-inspecteur Marcel Beukers de nieuwe trainingsleider op het KWPN-centrum. Hiermee wordt de positie van trainingsleider intern ingevuld door een ervaren instructeur, ruiter en KWPN-jurylid.

Marcel Beukers was gedurende afgelopen EPTM-testen al actief als trainingsleider en de komende periode houdt hij zich bezig met de EPTM en het aankomende verrichtingsonderzoek. Onder zijn deskundige begeleiding hebben de ruiters uitstekende ondersteuning gehad, wat heeft geleid tot optimale ontwikkeling van de paarden.

Lange historie

Marcel Beukers en het KWPN hebben een lange historie. Zo reed de springruiter uit Waarland van 1991 tot en met 1993 de hengsten in het verrichtingsonderzoek. Vanaf 2018 is hij actief als jurylid van de dressuur- en springpaarden en vervult hij vanaf 2019 een functie als regio-inspecteur. Sinds 2020 is Beukers als inspecteur springen en dressuur in dienst van het KWPN. Beukers runt in het Noord-Hollandse Waarland zijn springstal, waar hij veel jonge paarden opleidde tot 1,40 m-niveau. Daaronder de door Cees Klaver gefokte Wereldbekerwinnaar Taloubet Z (v. Galoubet A), die op de Olympische Spelen en het EK medailles behaalde.

