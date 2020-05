Marcel Beukers nieuwe Inspecteur Springen

Per 1 juli a.s. treedt Marcel Beukers in dienst bij het KWPN als Inspecteur Springen. Beukers is al enkele jaren actief binnen het KWPN en runt daarnaast zijn eigen stal in Waarland.

Marcel Beukers was van 1991 t/m 1993 in dienst van het KWPN als ruiter van de hengsten die deelnamen aan het verrichtingsonderzoek. Sinds 2018 is hij actief als jurylid van de dressuur- en springpaarden en sinds vorig jaar is hij ook regio-inspecteur van Noord-Holland.

Beukers beschikt over de prakrijkervaring van twee kanten, denkt het KWPN. “Hij rijdt zelf paarden én hij is bekend met het jureren binnen het KWPN”.

Enorme uitdaging

“Om nu ook als inspecteur bij het KWPN in dienst te mogen treden is een enorme uitdaging”, reageert hij. “Ik doe het graag, ook het jureren. Het mooiste is de paarden te zien bij de stamboekopnames, IBOP en EPTM omdat je hier veel verschillende paarden met diverse afstammingen tegenkomt en veel kwaliteit ziet. Zelf kom ik vooral uit de sport: ik heb veel paarden zadelmak gemaakt en heb in de dressuur in de klasse Z2 gestart en in het springen op 1.40-niveau gereden.”

Familiebedrijf

Beukers moet op zijn bedrijf wat werkzaamheden laten vallen, denkt hij. “Maar ik heb goede mensen op het bedrijf waar ik van op aan kan. De kinderen gaan ook steeds meer meewerken waardoor het echt een familiebedrijf wordt. Ik heb in ieder geval erg veel zin om aan de slag te gaan als Inspecteur Springen.“

Bron: KWPN