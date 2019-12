Marian Dorresteijn: ‘Het was echt de dag van de Toto’s’

Het was de dag van de nafok van Glock’s Toto Jr. zaterdag op de eerste bezichtiging. Van de 26 zonen zijn er elf uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Met alleen de nakeuring nog te gaan staat het voorlopige totaal op 91.

In totaal konden er veertien hengsten worden geselecteerd voor de tweede bezichtiging, waarvan elf afstammend van Glock’s Toto Jr. “Het was echt de dag van de Toto’s en we hebben binnen zijn grote collectie heel goed kunnen selecteren. In totaal hebben we vandaag 54 hengsten beoordeeld dus qua geselecteerd aantal was het misschien niet de beste dag, maar qua kwaliteit wel een hele overtuigende”, vertelt tijdelijk commissievoorzitter Marian Dorresteijn.

Glock’s Toto Jr x Jazz

“Als hengstenkeuringscommissie zijn we zeer content met de hengsten die we hebben kunnen uitnodigen voor de tweede bezichtiging vandaag. Een heel stel complete hengsten die ook nog eens uit interessante moederlijnen komen”, vervolgt Dorresteijn. “Ook opvallend is dat de combinatie Glock’s Toto Jr x Jazz zo geslaagd lijkt te zijn. Dat zagen we eerder al bij de merries en vandaag konden we vier hengsten met die afstamming selecteren.”

Beter te beoordelen

“De hengsten waren vandaag beduidend beter te beoordelen dan gister en diverse eigenaren hadden de hengsten van tevoren gelongeerd en dat komt de presentatie duidelijk ten goede. Aanstaande dinsdag hebben we nog de nakeuring en we zitten nu op 91 hengsten, waarmee we echt reikhalzend uitkijken naar Den Bosch!”, besluit Dorresteijn.

Bron: KWPN