Marian Dorresteijn niet op KWPN hengstenkeuring vanwege hartoperatie

Marian Dorresteijn, lid van de hengstenkeuringscommissie dressuur, is onlangs opgenomen in het ziekenhuis, nadat was geconstateerd dat zij een vernauwde hartklep heeft. Dorresteijn is momenteel in afwachting van de operatie, waarbij de niet optimaal functionerende hartklep wordt vervangen. Hoewel de prognose na de operatie heel gunstig is, zal het herstel en de revalidatie een langere periode in beslag nemen. Dorresteijn kan niet op de KWPN Hengstenkeuring zijn en wordt vervangen door Arie Hamoen.