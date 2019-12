Marian Dorresteijn: ‘Ook in kader van bloedspreiding een positieve dag’

Met het afronden vandaag van de nakeuring van de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring is de collectie voor de tweede bezichtiging bekend. In totaal mogen 96 dressuur-, 90 spring- en 7 Gelderse hengsten naar Den Bosch.

Op de nakeuring kregen vijf dressuurhengsten, elf springhengsten en drie Gelderse hengsten een uitnodiging voor de volgende selectieronde. Commissievoorzitter Marian Dorresteijn is tevreden over de oogst vandaag. “We hebben vijf hengsten kunnen toevoegen aan de collectie, waaronder twee zonen van Dream Boy. Drie hengsten zijn reeds bij Duitse stamboeken gekeurd, en daarnaast nog een zoon van van de jonge vererver Indian Rock.”

Goed gevoel

“Ook in het kader van de bloedspreiding was het een positieve dag vandaag, dus we kijken met een goed gevoel terug op deze eerste bezichtiging”, vervolgt Dorresteijn. Zij verving bij deze eerste selectie voorzitter Bert Rutten, en keurde ditmaal samen met vervanger Arie Hamoen en Johan Hamminga.

Gelderse hengsten

De Gelderse fokrichting kreeg op de eerste dag vier zonen geselecteerd voor de tweede bezichtiging en daar kwamen er vandaag op de nakeuring nog eens drie bij, waarmee er zeven hengsten terugverwacht worden in Den Bosch. Vandaag kregen zonen van Harley VDL, Edmundo en Eebert groen licht.

Springhengsten

Uit een totaal van 29 springhengsten verdienden er elf een uitnodiging voor de volgende selectieronde. “Zoals altijd hebben we hengsten met zeer gemeleerde bloedsopbouw gezien vandaag op de nakeuring. Er zaten qua springen een aantal uitschieters bij, die helaas qua maat en formaat op dit moment tekort schoten en we daardoor niet hebben kunnen selecteren. Daarnaast was er een stel hengsten met een nette verrichting, voldoende correct exterieur en interessante pedigree die we graag terug zien in Den Bosch. Ook was er een duidelijk ondereind vandaag”, licht commissievoorzitter Cor Loeffen toe.

Uitslag nakeuring dressuurhengsten

Uitslag nakeuring springhengsten

Uitslag nakeuring Gelderse hengsten

Overzichtspagina

Bron: KWPN