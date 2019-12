Marian Dorresteijn: ‘Spanning vermoeilijkte beoordeling’

Van de vijftig beoordeelde dressuurhengsten kregen er vrijdag negentien een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Uit een totaal van dertien zonen kreeg Franklin er vijf geselecteerd.

“Ten opzichte van de eerste dagen waren er vandaag beduidend meer hengsten die last van spanning hadden en dat vermoeilijkt de beoordeling. Het is daarom ook ons advies om de hengsten voorafgaand aan de presentatie nog wat beweging te geven, bijvoorbeeld aan de longe. Dat is voor iedereen beter”, vertelt Marian Dorresteijn. “Mede door die spanning was er zeker een ondereind vandaag maar daar staan gelukkig ook enkele eyecatchers tegenover.”

Interessante moederlijn

“Van de hengsten die grotere aantallen zonen hebben gepresenteerd vandaag, zoals Indian Rock en Franklin, hebben we de meest complete geselecteerd voor de tweede bezichtiging”, aldus Dorresteijn. “En we hebben ook enkele hengsten een kans gegeven vanwege een interessante moederlijn.”

Goed gevoel

“Het is ook positief dat we hengsten hebben kunnen selecteren voor de tweede bezichtiging die afstammen van vaders met weinig nakomelingen”, vervolgt Dorresteijn. “Daarnaast hebben we enkele hengsten met laag verwantschap aan de KWPN-populatie kunnen toevoegen aan de collectie voor Den Bosch. Morgen hebben we nog een lange dag voor de boeg maar we hebben nu al een goed gevoel over de groep hengsten die we in de tweede bezichtiging gaan terugzien!”

Bron: KWPN