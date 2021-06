Marieke Toonders treedt toe tot Algemeen Bestuur KWPN

Marieke Toonders treedt per 1 september toe tot het Algemeen Bestuur van het KWPN. Zij volgt daarmee Egbert Schep op die vanwege de maximale zittingstermijn aftredend en niet herkiesbaar is.

De voordracht werd vanavond in de extra Ledenraadsvergadering gedaan door de Vertrouwenscommissie, bestaande uit Monica van Ruitenbeek-Kossen, Gert Koers en Marie-Louise Moerings. De commissie is van mening dat Marieke Toonders een sterke bestuurder is met veel ervaring en een uitgebreid netwerk op het gebied van de agrarische sector en specifiek de hippische sector.

Veel betrokkenheid

Toonders is – naast haar zeer toegankelijke en vriendelijke karakter – volgens de commissie in staat om de belangen van de leden op een gedegen wijze mee te nemen in de vorming van beleid vanuit het bestuur. Daarnaast heeft zij zelf veel betrokkenheid bij het KWPN waarin zij verschillende functies vervult (en heeft vervuld) en is zij actief als fokker van zowel spring- als dressuurpaarden. Toonders kan met haar achtergrond en deskundigheid een belangrijke bijdrage leveren met name op het gebied van ledenbinding, ledenbelang en beleidsvorming op het gebied van paardenwelzijn.

Bijdrage leveren

Marieke Toonders: “Ik kijk er naar uit om samen met de vier andere leden van het Algemeen Bestuur het beleid van het KWPN verder vorm te geven en de huidige positie uit te bouwen. Daarbij onderschrijf ik het belang van de leden. Ledenbetrokkenheid en ledenbinding zijn een belangrijke basis om onze fokkerijorganisatie sterk en toekomstbestendig te houden. We hebben immers te maken met een snel ontwikkelende mondiale fokkerij- en sportwereld waarbij het KWPN-paard voorop dient te staan. Dat KWPN een vereniging is van en voor haar leden spreekt mij erg aan en ik wil daar heel graag mijn bijdrage aan leveren.”

