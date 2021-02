Marina Burger Fokker van het Jaar Gelders paard

Op de online KWPN Hengstenkeuring werd Marina Burger vandaag gehuldigd tot Fokker van het Jaar in de fokrichting Gelders paard. Aan welke fokproducten (en hun prestaties) Burger deze eer verdient laat het KWPN in het midden.

Wat betreft het Gelders Paard zijn de verkiezingen (Paard van het Jaar en Fokker van het Jaar) niet helemaal navolgbaar dit jaar. Als Paard van het Jaar werd de niet bewust als Gelders Paard gefokte Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo) verkozen. Deze hengst werd als 2,5-jarige op de eerste bezichtiging van de dressuurrichting naar de Gelderse richting overgeheveld door de dressuurcommissie. Vervolgens werd hij kampioen van de Gelderse jaargang, maar tot goedgekeurde Gelderse hengst schopte hij het nooit.

Sportdag Gelders Paard

In het bericht van het KWPN valt te lezen dat Marina Burger Gelderse paarden fokt en daarnaast nauw betrokken is bij de jaarlijkse Sportdag van het Gelders paard. Ze was jarenlang mede-organisator van dit evenement waarbij Gelderse paarden hun veelzijdigheid laten zien. “Wat een verrassing, dit is geweldig”, reageert de trotse fokker als ze uit handen van Algemeen bestuurslid Rene van Klooster de sjerp, oorkonde en cheque ontvangt die bij de titel Fokker van het Jaar 2020 horen.

Bron: Horses.nl/KWPN