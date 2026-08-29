Mattias-zoon Wingman VDL en Chacco Blue- dochter Techerry VDL grijpen nationale springtitels

Op de Nationale Veulenkeuring Springen kwamen vandaag tien goede springveulens terug voor het formeren van de kopgroep, daarin liep Mattias-zoon Wingman VDL aan kop. Dit bloedgemaakte hengstveulen van de VDL Stud en Ben Maher is gefokt uit een merrie die zelf actief was op het hoogste niveau. Vanmiddag was het opnieuw raak voor de VDL Stud. Bij de driejarige springmerries maakte Chacco Blue-dochter Techerry VDL indruk met haar vermogen en werd zij uitgeroepen tot kampioene van de Nationale Merriekeuring.

KWPN Door

Henk Dirksen, Stan Creemers en gastjurylid Piet Raijmakers verkozen Techerry VDL (Chacco Blue uit Becherry ster PROK pref prest van Stakkato) vandaag als winnaar uit een kopgroep van twaalf merries. “Een langgelijnde, royale merrie die met veel vermogen sprong. Ze toonde een goede techniek en goede sprongafloop”, licht Henk Dirksen toe.

Techerry VDL is een halfzus van een 1.60 m.-paard en Gouvernante VDL, die deze titel twaalf jaar geleden won. “Geweldig”, is Wiepke van de Lageweg enthousiast. “Dit is een paard met een super instelling, dat zit ook in deze moederlijn, net als veel andere kwaliteiten. Je moet altijd de beste moederlijnen aanhouden, daar zijn we zuinig op.”

Techerry VDL (v. Chacco-Blue) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Genetisch interessante merries

De reservetitel ging naar Comme Il Faut-dochter Toppertje ES (Comme Il Faut uit Seelotte ster pref prest van Lancer II) van fokker Egbert Schep, gefokt uit de directe moederlijn van de KWPN-hengsten Oklund en Plot Blue en vele internationale sportpaarden. “Dit is een interessante gefokte, heel jeugdige merrie. Ze kon op de sprong heel makkelijk naar voren toe schakelen en toonde veel atletisch vermogen.”

Toppertje ES (v. Comme il Faut) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Ook de derde plek gaat naar de VDL Stud, hun Tiabanda VDL (Zirocco Blue VDL uit Banda de Hus sport-spr van Argentinus) komt eveneens uit een uitmuntende sportstam. Haar moeder sprong zelf op het hoogste niveau. “Dit is een langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn die met opvallend veel macht sprong.”

Tiabanda VDL (v. Zirocco Blue) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Wingman VDL pakt titel bij de veulens

Wingman VDL (Mattias uit Concona van Conthargos) kreeg vandaag de hoogste waardering van Marcel Beukers, Petro Trommelen en Sandra Schmuecker. “Een goed ontwikkeld veulen uit een goede moederlijn. Het is een aansprekend, hoogbenig veulen met veel bloed en een goed sportlichaam. In galop liet dit veulen heel veel ruimte zien, daarbij kan hij gemakkelijk schakelen.”

De moeder van Wingman VDL liep onder Ben Maher meerdere Nations Cups en 5* Grote Prijzen. “De merrie stond in Amerika en we hadden al een paar keer naar haar gevraagd”, vertelt Janko van de Lageweg. “We waren er heel blij mee dat we haar uiteindelijk konden kopen. Het is een mooie kans om met zo’n merrie onze fokkerij uit te breiden. Het blijft bijzonder om dit kampioenschap te winnen en we zijn superblij met dit veulen.”

Springveulenkampioen cat. nr 133 Wingman VDL. Foto: Melanie Brevink-van Dijk / Horses.nl

Top drie

Reservekampioen en beste merrieveulen is Sixth Sense HBC-dochter Wumosa (uit Bumosa elite IBOP-spr PROK pref prest van Up To Date) van fokkers B. Bartelds uit Gieterveen en M. Kamps uit Stadskanaal. “Een aansprekend veulen met veel ras, heel veel bloed en veel merrie-opdruk. Ze zou op dit moment nog iets meer naar boven gebouwd mogen zijn en dat zien we met momenten ook iets terug in de beweging, die zeer lichtvoetig is. In galop liet dit veulen veel ruimte, achterbeengebruik en souplesse zien.” Merrieveulen Win Winchidee DN (Grand Slam VDL uit Chinchidee elite EPTM-spr D-OC van Chin Chin) van fokker D. Noordhuis uit Beilen eindigde als derde. “Dit is een goed ontwikkeld en hoogbenig veulen met veel uitstraling en front. De galop is bergopwaarts gesprongen met veel balans, daarin zou ze nog iets meer lossigheid kunnen laten zien.”

Bron: KWPN