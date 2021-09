Maximiano I&S moet volgend jaar opnieuw collectie tonen

Vrijdag 20 augustus vond de afstammelingenkeuring tuigpaard plaats, het betrof nakomelingen van vier hengsten. Op basis van de rapportage van de getoonde veulens heeft de Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard het Algemeen Bestuur geadviseerd om de hengst Maximiano I&S op wacht te zetten.

Het advies van de hengstenkeuringscommissie is zorgvuldig besproken met het Algemeen Bestuur. Hierin is meegenomen dat de collectie beoordeelde veulens voortkomen uit de deklicentieperiode: doordat het verrichtingsonderzoek voor de tuigpaardhengsten in het najaar plaatsvindt, kunnen de hengsten via een deklicentie de mogelijkheid krijgen om te dekken, mits wordt voldaan aan de veterinaire voorwaarden. Daardoor wordt de informatie over nafok eerder verkregen en vindt er meer spreiding plaats in het aantal beschikbare vaderdieren wat een positieve bijdrage levert aan de inteelt- en verwantschapsproblematiek.

Nu niet op wacht

Het Algemeen Bestuur is ook van mening dat deze zeer laag verwante hengst een positieve bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke bloedspreiding binnen de tuigpaardpopulatie en heeft derhalve besloten om Maximiano I&S nu niet op wacht te zetten, maar volgend jaar opnieuw een collectie nakomelingen te laten tonen.

Overige hengsten

De hengstenkeuringscommissie heeft de aanvullende collectie van de hengst Jesse James (Unieko x Marvel) bekeken. Ook zijn de volledige collecties van Leffe Blond (Dylano x Patijn), Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon x Plain’s Liberator) en Lexington (Fantijn x Colonist) aan de commissie voorgesteld. Van de hengst Magnifiek (Idol x Atleet) zijn maar twee veulens geboren, om die reden is besloten die veulens aan huis te beoordelen. Volgend jaar zal de hengst een volledige collectie moeten tonen.

Gelderse hengst

De hengstenkeuringscommissie Gelders paard heeft de nakomelingen beoordeeld van de Gelderse hengst Mexpression (Expression x Koss). De bevindingen kunt u vinden in de rapportage in de KWPN Database.

Uitstel

Van de hengsten Mandienio WL (Glamourdale x Parcival) en Matiz (Eebert x Vitens) zijn respectievelijk vijf (uit negen geregistreerde veulens) en acht (alle geregistreerde veulens) beoordeeld tijdens de Dag van het Gelders paard. Mandienio WL en Matiz hebben dus niet kunnen voldoen aan het reglementaire vastgestelde aantal van tien beoordeelde veulens en verkrijgen uitstel om volgend jaar de collecties compleet te maken.

Bron: Het Tuigpaard / KWPN