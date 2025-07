McLaren-dochter Seniz Texel kampioen van Friesland

Op de eerste dag van de gecombineerde stamboek- en CK van Friesland werd de McLaren-dochter Seniz Texel uitgeroepen tot kampioene van de driejarige dressuurmerries. Zij mag samen met Signora (v. Ibiza) naar de NMK. In totaal werden 33 merries voorgesteld, 20 van hen werden ster verklaard.

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde samen met Floor Dröge 33 dressuurmerries en ze konden 20 van hen ster verklaren. Aansluitend kon op het buitenterrein de Centrale Keuring in Harich worden afgewerkt, waar zestien aangeboden merries meteen voorlopig keur werden.

Seniz Texel

Op de Centrale Keuring werd ook de kampioen gekozen. Met 80/85 was Seniz Texel (McLaren uit Feniz Texel elite sport-dres PROK van Negro, fokker Wim van der Linde) van MT Stables, Martijn Heilig uit Noord-Beemster en Patricia van Tol uit Ottoland al de topper van de stamboekkeuring, en met een sterk optreden aan de hand kon haar de Friese titel niet ontgaan. Zij verdiende daarmee ook een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. “Dit is een heel aansprekende merrie met een mooie voorhand en veel uitstraling. Ze heeft correct fundament en beschikt over drie goede basisgangen. Ze beweegt lichtvoetig, draaft met veel houding en goede beentechniek. Ook in stap valt haar goede lichaamsgebruik en ruimte op”, omschrijft Wim Versteeg de kampioen.

Signorita

In Ermelo zal ze gezelschap krijgen van de Ibiza-dochter Signorita (uit Goya ster pref PROK D-OC van Uphill, fokker P.J.H. Poppelaars uit Den Hout) van Stal Poppelaars uit Heusden, die ster was geworden met 80/80. “Een sterk gebouwde merrie met een aansprekende voorhand en goede bovenlijn. Ze beweegt lichtvoetig, met goede tact en lichaamsgebruik. Op de CK hebben we ook deze merrie uitgenodigd voor Ermelo.” Deze goed ontwikkelde merrie kreeg voor haar draf 85 punten.

27 Signorita. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

80 voor beweging

Op de stamboekkeuring verdienden Syranieta B (My Blue Hors Santiano uit Canieta B keur IBOP-dres sport-dres van Westpoint, fokker A.Th. de Boer uit Rotsterhaule) van P. de Boer uit Weidum en T.S. Kruyt uit Ouwsterhaule en Sapphire Remy (Lowlands uit Howdo Remy elite IBOP-dres D-OC van Chippendale, fokker W. van der Vlugt uit Hoornsterzwaag) van T.S. Kruyt ster met 75/80. “Syranieta B is een correct gebouwde merrie met mooie hals. Ze zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn en beweegt met veel gemak. Haar stap is gelaten en heeft een goed lichaamsgebruik, in draf en galop is ze lichtvoetig en ze galoppeert met goede houding en balans. Sapphire Remy is een aansprekende merrie met mooie voorhand en correct fundament. Ze beweegt lichtvoetig en met goede ruimte, ze zou voor hogere punten nog iets meer bergop kunnen gaan.”

Volle zussen

Twee volle zussen werden ook beide ster met 75/80. Dat betreft Sizzylou MTH (Ziyech uit Lobilou MTH ster PROK D-OC van Governor) en Scoobylou MTH, beide gefokt door en geregistreerd op naam van M. Tanger en J.L.C. Robat uit Kampen. “De eerste merrie is correct gemodelleerd, heeft een goede schoft-/schouderpartij en sterke lendenen. Ze draaft opvallend, met goede souplesse, ruimte en bergopwaartse tendens. Haar stap heeft voldoende lichaamsgebruik en in galop zou ze nog iets meer balans mogen tonen. Haar zus Scoobylou is aansprekend, zou iets meer in het rechthoeksmodel kunnen staan en heeft een fraaie voorhand. Ze draaft lichtvoetig, met goed lichaamsgebruik, voorbeengebruik en bergopwaartse tendens. Ze galoppeert goed, met ruimte, houding en balans.”

19 Sizzylou MTH (v. Ziyech). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Next Level, Next Pitch en Dynamic Dream

Daarnaast werden ook met 75/80 ster: Splendid Got To Dance (Next Level uit Got To Dance elite IBOP-dres PROK van Fürst Romanicer, fokker M. van Dam uit Nijkerk) van F. Santema uit De Westereen, Sinderijke KD (Next Pitch uit Malourijke VR keur IBOP-dres van Daily Diamond) van fokker L.K. Kirkwood uit Marienheem en Sublime Rona KS (Dynamic Dream uit Werona van Wolkenstein II, mede-fokker Krimzicht Stables uit Oudega) van fokker Y. Boersma uit Oudega.

“De Next Level-dochter staat goed in het rechthoeksmodel en is bergop gebouwd. Ze heeft een mooie voorhand en zou iets sterker mogen in het middenstuk. Ze draaft ruim, met souplesse en schoudervrijheid. In galop heeft ze goede afdruk en balans. De Next Pitch-dochter is jeugdig, heeft veel uitstraling en een aansprekend front. Ze beweegt lichtvoetig en met goede beentechniek. En tot slot de Dynamic Dream-dochter, zij is sterk gebouwd en heeft een goed gevormde hals. Ze beweegt met afdruk, schwung, houding en heeft in draf goede gedragenheid.”

Bron: KWPN