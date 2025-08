McMary met 91,4 punten hard op weg naar Pavo Cup-zege, geen KWPN-hengst in top-5

Al vroeg op de dag zette de McLaren-dochter McMary in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarigen een score neer die niemand meer kon evenaren. Onder Phoebe Peters liep de spectaculaire merrie naar 91,4 punten, goed voor een overtuigende zege en het lijkt onwaarschijnlijk dat een ander paard dan de Westfaalse merrie met de zege aan de haal gaat zaterdag. Op 2 kwam de NRPS-hengst Final Dream (v. Fontaine TN), een fokproduct van Team Nijhof en A.J.G. Flierman. De bewering dat KWPN-hengsten altijd een streepje voor hebben werd ontkracht door juryleden Van Silfhout en Heuitink bij de vierjarigen: de beste KWPN-hengst eindigde buiten de top-5 en een aantal zelfs relatief onderaan. Al kan dat ook te maken hebben met het feit dat deze hengsten hier voor het eerst gepunt werden en niet in het verrichtingsonderzoek.

Alex van Silfhout en Joyce Heuitink beoordeelden vandaag een grote groep van 57 vierjarige paarden. “We hebben in de breedte heel veel goede paarden gezien”, licht Alex toe. “De kopgroep bevat complete paarden met drie goede basisgangen, die van nature veel zelfhouding hebben en met gemak, zonder druk of dwang door de baan lopen. De nadruk ligt steeds meer op harmonie en dat hebben we vandaag ook zwaar mee laten wegen. Het was een grote groep, maar ik denk dat we de juiste paarden hebben kunnen selecteren voor de finale.”

Lust om naar te kijken

McMary (McLaren uit Artistic van Ampère, fokker Dennis Schurink uit Groenlo en Jeroen Slot uit Haaksbergen) overtuigde al in de voorselecties en deed dat in deze finale opnieuw. De merrie behaalde geen enkel cijfer onder de 9, met een 9,5 voor de draf als hoogtepunt. “Dit is een heel mooie merrie die met een rustige, lichte aanleuning door de baan ging. Ze beweegt heel elastisch met veel souplesse. Deze merrie beschikt over veel ruimte, afdruk en atletisch vermogen. Ze is compleet en het is een lust om naar dit paard te kijken.”

NRPS hengst uit de fokkerij van Team Nijhof

Met 86,2 punten volgt de NRPS-hengst Final Dream (Fontaine TN uit Kenna NL ster van Johnson, fokker Team Nijhof uit Geesteren en A.J.G. Flierman uit Ruurlo) op de tweede plek. Deze hengst werd voorgesteld door Diederik van Silfhout, dus trad Alex terug bij deze beoordeling van deze combinatie. “Dit is een heel indrukwekkend paard met veel uitstraling en drie goede, stabiele basisgangen. Hij mag nog iets meer kracht gaan ontwikkelen, maar het is ook een groot paard.”

Een ‘nieuwe naam’ bovenaan: Jesslin Vinkesteijn met Roseville

Ook Jesslin Vinkesteijn gaat met Roseville (Blue Hors Monte Carlo TC uit Verava elite pref prest IBOP-dres sport-dres PROK van Negro, fokker C. van Etten uit Zundert) met goede kaarten richting de finale op zaterdag. Deze merrie kreeg 85,4 punten. “Dit is eveneens een heel compleet paard met drie goede basisgangen. Ze beschikt over veel atletisch vermogen en het is zeker een paard voor de toekomst.”

Rock-Session en Redbull VDP

Twee opvallend goed galopperende paarden maken de top vijf compleet. Vierde werd Rock-session (Fürst Dior uit Unassion elite pref prest D-OC van Krack C, fokker Fam. Van der Oord uit Schoorl), die onder Astrid Langeberg ook voor een 9 draafde en 85,2 punten kreeg. Datzelfde puntentotaal was er voor Alvaro Rodriquez Siscar en Secret-zoon Redbull VDP (uit Gucci VDP elite sport-dres PROK D-OC van Apache, fokker A. en A.J. van de Pol uit Bathmen). De ex aequo-regeling verwees hen naar de vijfde plek in deze halve finale. De beste twintig vierjarige paarden mogen zich opmaken voor de finale op zaterdag.

Dynamic Dream-hengsten

De twee Dynamic Dream-hengsten die op de KWPN Hengstenkeuring in de presentatie van de nieuw-gekeurde hengsten een zeer goede indruk maakten, eindigden op de zesde en zevende plaats: Royal Dynamic (Dynamic Dream x Vitalis) van Jan Anker en Joop van Uytert kwam op 85,2 punten met Van Uytert-stalruiter Alvaro Rodriguez Siscar. Charlotte Fry reed Real Dream (Dynamic Dream x Negro) naar 84,8 punten. Op plaats 8 nog een Van Olst-hengst: Renzo (Kjento x Rousseau). Hij scoorde met Zandra Birkeland ook 84,8.

De dit voorjaar goedgekeurde Sarai L (v. Secret) werd onder Lina Uzunhasan tiende met 84,2 punten en een 8,2 voor de stap.

Buiten de top-10

Andere KWPN-hengsten eindigden buiten de top-10. Roebel (v. Glock’s Romanov) werd 13e met 83,4 punten, Radetsky (v. Lennox) 17e met 82,6 punten, Rome USB (v. Vaderland) 20ste met 82 punten, Roderico (v. Ibiza) 21ste met 81,8 punten, Secret USB (v. Secret) 24ste met 81,4 punten, Ready to Venture (v. Jameson RS2) 42ste met 79,4 punten, Ribery VDT (v. Dante Weltino) 52ste met 77,8 punten en Ritmo de la Noche (v. Ferguson) 53ste met 77,2 punten.

De hengsten kregen in de Pavo Cup voor het eerst punten, in het verrichtingsonderzoek werden die vorig jaar afgeschaft.

Bron: KWPN / bewerkt door Horses