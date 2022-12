Meerburg over omstreden hulpmiddelen tuigpaarden: ‘Iedere vereniging bepaalt eigen beleid en snelheid’

Dat het KWPN heeft besloten om de hele Tuigpaard-hengstenkeuring te verplaatsen van Ermelo naar Houten zodat tuigpaardrijders met opzetten, oordoppen en staartlepels kunnen rijden, komt het stamboek op behoorlijk wat kritiek te staan. De redactie van Horses.nl stelde daarover een aantal vragen aan KWPN-directeur Bastiaan Meerburg, en ook over het nieuwe selectiereglement tuigpaard hengsten (voor selectieronde 2023).

Meerburg sluit niet uit dat opzetten, oordoppen en staartlepels in de toekomst in de compleet in de ban gaan bij het KWPN. Nu zijn ze (met een mogelijkheid voor uitzonderingen) in principe niet toegestaan in het selectieproces: “In het kader van het selecteren van Tuigpaardhengsten zijn de in artikel A7 (zie onder, red.) genoemde hulpmiddelen in beginsel niet toegestaan. Dit artikel is niet van toepassing op showrubrieken.”

Iedere vereniging bepaalt eigen beleid en snelheid

“Op korte termijn zal een gesprek plaatsvinden met de KNHS en de VERT. De tradities uit het verleden worden niet noodzakelijkerwijs meer geaccepteerd door de maatschappij. In verband hiermee verandert de paardensport en is derhalve aan transitie onderhevig. Iedere vereniging dient daarin eigen beleid en snelheid te bepalen. Op dit moment is daarom gekozen voor de optie om de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten in Houten te organiseren.”

Nieuwe selectiereglement

Naar aanleiding van het nieuwe selectiereglement tuigpaard hengsten (voor de selectieronde 2023) heeft de redactie van Horses.nl ook een aantal vragen gesteld aan het KWPN. Vooral over artikel A7 waarin al jaren staat dat hengsten in aangespannen presentaties die deel uit maken van het selectieproces (lees: hengstenkeuring voor oudere hengsten) in principe niet met hulpmiddelen (opzet, oordoppen, staartlepel, dubbel beslag) mogen worden gepresenteerd. Maar er is ook een uitzondering mogelijk. Daarbij kunnen niet alleen wat betreft dierenwelzijn vragen over gesteld, maar ook wat betreft het beoordelen van de natuurlijke aanleg.

Artikel A7

Onder artikel A 7 staat het volgende

Harnachement aangespannen presentatie

1. Tijdens een aangespannen presentatie is optoming conform het KNHS wedstrijdreglement verplicht.

2. Niet toegestaan zijn: a. staarthekje; b. opzet; c. oordoppen; d. dubbel beslag.

3. De hengstenkeuringscommissie heeft de bevoegdheid de harnachement te laten wijzigen.

4. Tijdens een aangespannen presentatie dient de rijder de hengst in wedstrijdtenue voor te rijden.

Horses.nl: Betekent punt 3 dat de hengstenkeuringscommissie Tuigpaard (met een voorzitter die de VERT heeft opgericht omdat hij zich niet kon vinden in het KNHS wedstrijdreglement) mag besluiten dat hengsten bij aangespannen presentaties met de niet toegestane hulpmiddelen lopen?

Bastiaan Meerburg: Ja, als hier een aanleiding voor is kan de gehele hengstenkeuringscommissie (en dus niet alleen de voorzitter) hiertoe besluiten. Dit artikel A7 geldt overigens alleen bij het proces van hengstenselectie zelf, niet bij de showrubrieken waar reeds goedgekeurde hengsten worden gepresenteerd.

Horses.nl: Mocht dat zo zijn? Hoe staat dat in verhouding met de beoordeling van de natuurlijke aanleg?

Bastiaan Meerburg: Artikel A7, lid 3 betreft een bevoegdheid van de gehele hengstenkeuringscommissie en géén verplichting. Dat de hengstencommissie het mág doen, wil niet zeggen dat het ook frequent gebeurt. Het gaat om uitzonderlijke gevallen.

Goedkeuring ledenraad?

Horses.nl: Bij het nieuwe selectiereglement staat dat het publiceerd werd ‘onder voorbehoud van goedkeuring ledenraad’. Is die goedkeuring er inmiddels?

Bastiaan Meerburg: Bij het Selectiereglement Tuigpaard: Hengsten staat abusievelijk nog vermeld ‘Selectieronde 2023 (o.v.v. goedkeuring Ledenraad). De reden daartoe is dat tijdens de laatste ledenraadsvergadering op 14 december 2022 het Selectiereglement Tuigpaard: hengsten voor de selectieronde 2022/2023 is geactualiseerd in verband met de aankomende hengstenkeuring. De voorgestelde wijzigingen zijn door de Ledenraad vastgesteld. De zin ‘o.v.v. goedkeuring Ledenraad’ kan derhalve worden verwijderd. Daarbij werd nog wel de kanttekening gemaakt dat in de nabije toekomst naar het 1e lid van artikel A7 moest worden gekeken omdat het betreffende KNHS wedstrijdreglement niet meer bestaat. Overigens staat dit artikel A7 zo al vele jaren genoemd in dit reglement: het is niet nieuw.

