Meerdere predicaten bij nakeuring Ermelo

Op de nakeuring vrijdag in Ermelo, een extra mogelijkheid om een paard alsnog te laten beoordelen door twee juryleden als een paard om wat voor een reden dan ook niet kon worden aangeboden voor de reguliere keuring, verschenen zowel dressuur- als spring- en tuigpaarden voor het oog van de jury. De twee aangeboden tuigpaardmerries kwamen niet voor graadverhoging in aanmerking. Dat was wel het geval bij enkele dressuur- en springmerries. Deze werden beoordeeld door Henk Dirksen en Petro Trommelen.

KWPN Door

Zo kreeg Touch of Jade (Fürst Dior uit Jade ster v. Krack C, f/g A. Elema en S.S.M. Hoekstra uit Nieuw-Roden/Groningen) 75 punten voor haar exterieur en 85 voor beweging, waaronder 85 voor zowel galop als haar houding, en werd daarmee voorlopig keur. Henk Dirksen licht toe: “Een met haar 1,67 m. voldoende ontwikkelde en correct gemodelleerde merrie. In beweging was ze lichtvoetig en toonde veel balans. Galopperen deed ze opvallend makkelijk en steeds in de goede houding.” In de moederlijn komen we onder meer de internationale Grand Prix- dressuurpaarden Domingo en Harvest tegen, alsmede de goedgekeurde KWPN-hengst Webster.

Tiaraprinses Norel

Ook Tiaraprinses Norel (v. Obsession Taonga) van f/g familie Van Norel uit Wapenveld/Epe werd voorlopig keur, met een score van 75 voor exterieur en 80 voor alle bewegingsonderdelen. Een goed ontwikkelde, lang gelijnde merrie met een fraaie voorhand en drie goede gangen, waarbij haar krachtige achterbeen steeds positief opviel. Moeder en stermerrie Julianaprinses (v. Uphill) is een volle zus van het Zware Tour-paard Eyecatcher.

Tarabalia van Seldsum

Onder meer Tarabalia van Seldsum (Balou du Reventon uit Myrabalia SMH elite ibop(spr) sport(spr) D-OC v, Harley) kwam in aanmerking voor graadverhoging en werd tijdens de nakeuring voorlopig keur met 70 punten voor haar exterieur en 80 voor alle springonderdelen. Met haar 1,71 m. een goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie. Ze liet een lichtvoetige galop zien en veel balans. Daarnaast beschikt ze over veel atletisch vermogen. In de moederlijn zien we opvallend veel internationale springpaarden. De stekelharige bruine merrie is gefokt en staat geregistreerd bij Esther Hovenga in Jelsum.

Tessabalia van Seldsum

Tessabalia van Seldsum (Night Life VDL uit I-Nabalia SMH ster prok D-OC preferent v, Namelus R) is van dezelfde fokker/geregistreerde en werd eveneens voorlopig keur, met 70 punten voor haar exterieur en 80 voor alle springonderdelen. Met haar 1,66 m. een voldoende ontwikkelde en lang gelijnde merrie. Ze bewoog lichtvoetig en beschikte over een zeer goede galoppade waarin ze makkelijke changementen liet zien. Tevens was haar atletisch vermogen een duidelijk pluspunt. Ook in deze merrielijn valt de royale hoeveelheid internationale springpaarden echt op en tevens komt de KWPN-goedgekeurde Pinacolada van Seldsum hieruit.

Eventingpaarden

Tevens in aanmerking voor het voorlopig keurpredicaat, met 70 voor exterieur en 80 voor het springen, kwam Tara fan Sklenboarch (Lord Pezi uit Curiana ster preferent prestatie v. Douglas, f/g Y.E. Haijma uit Eastermar). Een voldoende ontwikkelde en lang gelijnde, maar wel iets op de voorhand gebouwde merrie met een goed bespierde voorhand. Springen deed ze met een opvallend goede techniek. Uit deze moederlijn komen niet alleen goede, internationale springpaarden, maar tevens enkele succesvolle eventingpaarden.

Bron: KWPN