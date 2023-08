Meervoudig hengstenmoeder Rita Morka overleden

Eén van de bekendste Jazz-dochters is niet meer. Rita Morka (Jazz x Zuidhorn) van Loucky Hagens-Groosman is vorig weekend op 25-jarige leeftijd overleden. Rita Morka bracht de twee KWPN-goedgekeurde hengsten Citango (v. Contango) en Mamorkus (v. Ferdinand) en de NRPS-goedgekeurde Camorkus (v. Contango). Laatstgenoemde is net zoals zijn volle broer Wamorkus actief op internationaal Grand Prix-niveau.

Hagens-Groosman paarde Rita Morka, die ze als veulen kocht bij Huub van Helvoirt, vier keer met Contango aan. Naast Citango, Camorkus en Wamorkus leverde dat ook de tweede bezichtigingshengst Bamorkus op. Bamorkus kwalificeerde zich voor de Bundes Nachwuchs Championat junioren in Warendorf.

Ook Rita Morka’s dochters behaalden mooie prestaties. Fifth Avenue BCN (v. Romanov) behaalde de NMK en loopt Grand Prix. Ook haar Vitalis-dochter Namorka en haar Toto Jr.-dochter Lita Morka kwalificeerden zich voor de NMK. De in 2017 geboren Ferdinand-zoon Mamorkus is verkocht naar Californië.

Bron: KWPN Zeeland