Meeste KWPN-springveulens in 2025 van Drummer 2000 TN Z

In 2025 heeft Drummer 2000 TN Z (Diamant de Semilly x Chin Chin) bij het KWPN de meeste springveulens gebracht. Van deze hengst, kersverse winnaar van de Blom Hengstencompetitie klasse 1,20 m, werden vorig jaar bij het KWPN 267 veulens geregistreerd. De tweede en derde plaats op de lijst worden bezet door Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) en Comthago (Comme il faut x Carthago).

Ellen Liem Door

In 2025 zijn circa 10.000 veulens geregistreerd bij het KWPN. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig uit de dressuurrichting en de andere helft uit de springrichting, waarbij het aantal springveulens iets hoger ligt. Daarnaast werden er bijna 500 tuigpaardveulens en circa 165 Gelderse veulens geregistreerd.

Top tien vaders 2025

​1 Drummer 2000 TN Z (v. Diamant de Semilly), 267 veulens

2 Cero Blue TN (v. Chacoon Blue), 211 veulens

3 Comthago (v. Comme il faut), 206 veulens

4 Boston VDL (v. Baltic VDL), 120 veulens

5 Ermitage Kalone (v. Catoki), 110 veulens

6 Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) en Carrera VDL (v. Cardento), 106 veulens

7 Zirocco Blue VDL (v. Mr. Blue), 76 veulens

8 Baltic VDL (v. Quaprice Z), 67 veulens

9 Stargos VDL (v. Stakkato Gold), 64 veulens

10 Tattoo H & DB – TN (v. Parfait van het Schaeck), 57 veulens

Verdeling

In 2025 zijn er ruim 4.700 springveulens geregistreerd bij het KWPN. De top 10 vaderdieren is samen goed voor bijna een derde van deze aanwas. In totaal zijn circa 520 verschillende vaderdieren ingezet. Van deze hengsten had bijna driekwart minder dan 10 geregistreerde nakomelingen, terwijl ongeveer de helft van de veulens afstamt van ruim 100 hengsten met tussen de 10 en 56 nakomelingen.

Bron: KWPN