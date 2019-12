Meeste stemmen in tussenstand voor Glock’s Johnson TN en Blue Hors Zack

In de tussenstand, die het KWPN op 24 december bekendmaakte stond Glock’s Johnson TN (v. Jazz) voorlopig aan de leiding met 1050 stemmen en wordt hij gevolgd door Blue Hors Zack (v.Rousseau), die 813 stemmen kreeg.

Tangelo van de Zuuthoeve (v. Narcos II) staat voorlopig derde, maar wel met een behoorlijke afstand, hij kreeg tot nu toe 452 stemmen van het publiek.

Verdi TN werd vorig jaar gehuldigd als KWPN Paard van het Jaar 2018. Verdi won de verkiezing met 2730 publieksstemmen. Blue Hors Zack eindigde toen op de tweede plaats met 1947 stemmen. Het gat naar de Van Gogh-zoon Cosmo, die derde werd in de verkiezing voor 2018 was groot, hij kreeg 377 stemmen.

Stemmen kan hier (Tot en met 31 december 2019)

Bron: Horses/KWPN

