Meeste tuigpaardveulens in 2020 van Lanto HBC

Van Lanto HBC (Delviro x Patijn) werden in 2020 bij het KWPN 89 veulens geregistreerd. Daarmee staat de vijfjarige hengst, die kampioen was op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch, bovenaan in de ranking voor vaderdieren van tuigpaardveulens. Icellie (Bocelli x Jonker), de hoofdleverancier van 2019, staat op de tweede plaats.

In 2020 werden meer dan 10.500 veulens bij het KWPN geregistreerd, waarvan iets meer dan 500 tuigpaardveulens. De top vijf van de meest gebruikte vaderdieren ziet er als volgt uit:

Lanto HBC (Delviro x Patijn) met 89 veulens Icellie (Bocelli x Jonker) met 78 veulens Cizandro (Waldemar x Manno) met 67 veulens Eebert (Atleet x Manno) met 24 veulens Delviro HBC (Vulcano x Waterman) met 24 veulens

Nieuwkomer Lanto HBC

De iets meer dan 500 tuigpaardveulens stammen af van 61 verschillende hengsten, waarbij Delviro-zoon Lanto HBC (uit Urby ster van Patijn, fokker Douwe van der Boon uit Noardburgum) als nieuwkomer de ranking aanvoert. Lanto HBC was kampioen op de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch en werd vorig jaar met hoge punten ingeschreven tijdens het voorjaarsverrichtingsonderzoek. Voor front, lichaamshouding, actie voorbeen en algemeen beeld behaalde de hengst een 9. Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Johan Hamminga beschreef Lanto HBC als een zeer tuigtypische, keizerlijke hengst met een extreem natuurlijke aanleg.

Icellie op 2

De hoofdleverancier van 2019, Icellie (Bocelli uit Petrose stb ster pref van Jonker, fokker J.R. Bosch uit Hellendoorn), zien we dit jaar op de tweede plaats met 78 veulens. Dit zijn drie veulens meer dan vorig jaar.

Cizandro, Eebert en Delviro HBC

Vorig jaar nog goed voor de tweede plaats zien we dit jaar op de derde plaats Cizandro (Waldemar uit Uizandra ster pref van Manno, fokkers Gebr. den Otter uit Bruchem). Hij tekende vorig jaar 67 keer voor het vaderschap van een KWPN-veulen. De helaas te vroeg overleden Eebert (Atleet uit Veldine keur pref van Manno, fokker P.J.M. Lelieveld uit Leidschendam) mag ook niet ontbreken in deze lijst. Op dezelfde plek als vorig jaar noteert de Atleet-zoon 24 veulens. De hekkensluiter van deze top 5 is Delviro HBC (Vulcano uit Kelvira keur preferent sport van Waterman x Batello, fokker H. Meijering, Oosterhesselen), nieuwkomer in de ranking met ook 24 veulens.

Bron: KWPN/Horses.nl