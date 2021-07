Megascore van 90-90 voor Newmanda van ´t Studutch

Het was een dag met uitschieters vandaag op de stamboekkeuring in Berlicum. Sjaak van der Lei’s Glock’s Toto Jr.-dochter Newmanda van ’t Studutch uit de stam van Leunus van Lieren overtuigde rondom met 90/90. Met 90 punten voor zowel het exterieur als beweging is dit een merrie die tot de buitencategorie behoort.

Nadat gister al de Painted Black-dochter Noa Morka de show stal met 85/85, deed vandaag Newmanda van ’t Studutch (Glock’s Toto Jr. uit Roumanda elite sport-dres PROK van Rubiquil) van fokker Sjaak van der Lei daar op Brabantse bodem nog een schepje bovenop. Met 90 punten voor zowel het exterieur als beweging is dit een merrie die tot de buitencategorie behoort. Voor stap, draf en houding pronken 90 punten op het lijstje, voor de galop kreeg ze 85. Daarmee lijkt Sjaak verzekerd van zijn tweede NMK-merrie dit jaar, nadat hij eerder al in Groningen de Cornet Obolensky-dochter Nirmette van ’t Studutch (85/90) kreeg geselecteerd. In Brabant worden de NMK-merries geselecteerd op de Centrale Keuring op 24 juli maar dat lijkt in het geval van deze uitzonderlijke Glock’s Toto Jr.-dochter slechts een formaliteit.

Fantastische merrie

“Een fantastische merrie! Sterk gebouwd, met heel veel uitstraling, een goede schoft-/schouderpartij en sterke bovenlijn. Ze is royaal ontwikkeld en opwaarts gebouwd. In beweging valt ze echt op met haar rust en goede techniek”, vertelt Bart Bax. “Ze draaft met heel veel expressie, techniek en goede kracht en afdruk. In stap heeft ze heel veel lossigheid, een resoluut achterbeengebruik en is ze actief. Ook de galop kenmerkt zich door kracht en afdruk, en ze beweegt continu bergopwaarts.” Genetisch gezien zit Newmanda van ‘t Studutch dan ook bijzonder sterk in elkaar, met drie Zware Tour-merries op rij in haar moederlijn.

Volle zus Mowgli V.O.D.

Ook Niana V.O.D. (Desperado uit Zoriana elite IBOP-dres pref prest PROK van Jazz) van fokker Ad van Os uit Sprang-Capelle deed haar sterke afkomst eer aan. Deze zus van de KWPN-goedgekeurde hengsten Kjento (v.Negro) en Mowgli V.O.D. werd ster met 85/85. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die zich groot maakt in beweging. Het is een hele elegante merrie met jeugduitstraling, een mooi bespierde hals en sterke bovenlijn. Ze draaft met heel veel houding, souplesse, beentechniek en lichaamsgebruik. Ze galoppeert met veel afdruk en souplesse, en in stap is ze actief, heeft ze een resoluut achterbeengebruik en goed lichaamsgebruik.”

Secret-merrie naar 80-85

In totaal beoordeelden inspecteur Bart Bax en Johan Hamminga 39 dressuurmerries, waarvan er 27 ster werden. Van de 31 driejarige merries waren dat er 21. Een goede verrichting deed ook de driejarige Noble Desire (Secret uit Dark Desire R elite IBOP-dres PROK D-OC van Olivi) van fokkers Desiree Aarts en Petra de Vreugd uit Haps. “Noble Desire is een merrie met veel ras en uitstraling, ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en is goed ontwikkeld. Ze heeft een sterke bovenlijn en een iets neerwaartse romprichting. Ze draaft heel goed: met veel techniek, tritt en souplesse en hierin kan ze goed schakelen. In galop heeft ze veel kracht, afdruk en techniek. Haar stap is actief en ruim voldoende ruim, en ze draaft en galoppeert bergopwaarts.”

Money Penny

Zij werd ster met 80/85, net als de vierjarige Money Penny (Everdale uit Uline sport-dres PROK van Krack C, fokker Miléna Aubry uit Moret Sur Loing) van M. Donkers uit Mariahout. “Deze merrie is voldoende ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooi front. Ze waardeert zich nog eens extra op in beweging. Ze draaft met veel beentechniek, een goed achterbeengebruik en goed met de schoft naar boven. Datzelfde beeld zien we in galop, waarin ze ook veel kracht en afdruk heeft. De stap is actief en van goede ruimte.”

Bron: KWPN