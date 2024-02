Merlot VDL gekroond als winnaar Hengstencompetitie Klasse Z

Aan het eind van de middag vormde de KWPN Stallion Show het decor voor de hengsten uit de jaargang 2017. De Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Klasse Z kwam in handen Merlot VDL. Onder Femke de Laat liep de hengst met een 8,7 voor de draf naar 84,2 punten.

Merlot VDL (v.Bordeaux uit Hyacinth-Vrouwe ster PROK D-OC van Florencio, fokker Fam. Klinkhamer uit Sleen) won al alle competitiewedstrijden met hoge punten. Hij was tevens de enige KWPN-hengst die aan alle drie de voorselecties deelnam, waarmee hij al zeker was van de eindoverwinning in de competitie. Merlot VDL liep vandaag als enige een proef die werd beoordeeld door juryleden Marian Dorresteijn en Jacques van Daele, de overige hengsten werden voorgesteld met een toelichting van Marian.

Werkwillig

“Wat vooral opvalt aan deze hengst is zijn elegantie, lichtvoetigheid en schoudervrijheid”, licht Marian winnaar Merlot VDL toe. “Hij is heel gewillig en de proef wordt correct uitgevoerd. Door de entourage was hij in het begin van de proef iets in zichzelf gekeerd, maar gedurende de proef zagen we dat hij zich steeds meer thuis ging voelen in Den Bosch. Het begin was daardoor een klein beetje voorzichtig, maar in het tweede gedeelte van de draftour begon hij heel mooi door te trekken vanuit het achterbeen.

Kracht achterbeen

In galop zagen we twee correct uitgevoerde wissels, met name de tweede was heel mooi doorgesprongen. Hij kan goed schakelen en mag voor nog hogere punten nog iets meer kracht vanuit het achterbeen ontwikkelen. Dit is een paard dat zich heel fijn laat bewerken, correct werd voorgesteld en werkwillig is.”

Bron: KWPN