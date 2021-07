Merlot VDL levert kampioen in Eext, springtopper van Harley VDL

Goedgekeurd was Merlot VDL (v. Bordeaux) vorig dekseizoen nog niet, maar toch waren er al zo'n 80 fokkers die er vertrouwen in hadden. Niet onterecht, Merlot VDL werd dit voorjaar verrichtingstopper bij het KWPN en de veulens lijken er ook op. In Wachtum leverde hij met Rosé-D al de nummer 2 en in Eext de kampioen op de veulenkeuring met Riddle. Bij de springveulens stond Róisín Rainmaker O'Hara (v. Harley VDL) bovenaan.

Marcel Beukers was te spreken over de groep dressuurveulens in Eext. “Een groep fijne veulens met een goede kwaliteit. Op kop hadden we Riddle, een zoon van Merlot. Een goed ontwikkeld veulens dat wellicht iets meer uitstraling mocht hebben, maar langgelijnd is met een mooi front en die zich echt opwaardeerde in beweging. Hij stapt goed en draaft met veel afdruk en techniek. De galop is goed naar boven met veel afdruk en buiging in de gewrichten.” Riddle werd gefokt door M. Roelandschap en J.Emmens uit Bunne, moeder is Hannelous van Santano. Uit deze moederlijn komt ook het internationale Grand Prix paard Aimable van Special D.

Veelzijdige lijn

Reservekampioen werd Rivaldi, een zoon van Let’s Dance SB uit Desirelle STB PROK van Olivi. J Martens staat te boek als de fokker van dit veulen dat stamt uit een moederlijn waar opvallend veel eventing-paarden stammen, maar ook het 1.50 springpaard Encore van Kim Emmen en de 1.55 GP springer Urielle van Fransesca Arioldi. “Een hoogbenig, goed ontwikkeld veulen met een goed front. Hij heeft een iets neerwaartse romprichting maar is langgelijnd, de hals is iets verticaal maar hij beweegt goed met een goede stap, een lichtvoetige draf met veel techniek en afdruk en de galop heeft veel balans.

Mac Madison levert nummer 3

Rythm of Hearts DW was het hoogst geplaatste merrieveulen op plaats drie. Deze dochter van de aangewezen hengst Mac Madison (v.Ferdinand) werd door H.J. de Wolde uit Zuidwolde gefokt uit Waika L voorl. keur PROK van Houston. “Een goed ontwikkeld en langgelijnd veulen met veel uitstraling. Ze heeft een sterke bovenlijn en stapt goed. In draf maakt ze een goede houding en heeft ze veel techniek. De galop is iets vast maar wel lichtvoetig.”

Harley levert springkampioen

Op de veulenkeuring in Eext kwamen ook de nodige springveulens in de baan. Senior Inspecteur Marcel Beukers, die de veulens samen met Petro Trommelen beoordeelde keerde tevreden huiswaarts: “Een aansprekende groep veulens die vaak goed konden galopperen.” Kampioen werd de Harley-dochter Róisín Rainmaker O’Hara W.H..

“De meest complete”, zei Beukers over het fokproduct van A.M. Hoejenbos uit Emmen die haar fokte uit de Clinton-dochter Gaitlynn O’Hara WH. “Een goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met een mooi front en een goede bovenlijn en croupevorm. Ze viel echt op in beweging. Ze draaft met veel afdruk en galoppeert met veel ruimte, afdruk en souplesse.”

Kitt SB en vader Emir R



Reservekampioen werd de Kitt SB-dochter Riolita SB gefokt door E. Eleveld uit Hijken en Stal Brouwer uit Gieten. Moeder Ukiolita is een dochter van Baloubet du Rouet en bracht al Elaine Pen’s 3* eventer Fekiolita (v.Coconut Grove xx). “Een heel aansprekend veulen met een mooi hoofd, langgelijnd en voldoende ontwikkeld. Ze is iets neerwaarts in de romp, maar ze heeft een goed front met een lange hals. In draf zou ze iets meer ruimte mogen hebben, maar de galop is goed van afdruk met een sterk achterbeengebruik.”

Op plaats 3 kwam een directe Emir R. Deze Romaniki H komt uit Baniki elite sport-spr PROK van Winningmood van de Arenberg. “Een goed ontwikkeld veulen met veel uitstraling. Hij heeft veel bloed en is heel atletisch. Daarbij is hij langgelijnd met een mooi front. Zijn fundament is hard, wel iets teer. Ze stapt voldoende en draaft en galoppeert met goede souplesse en lichtvoetigheid. “ Romainiki werd gefokt door Harm Hartlief uit Peize.

Bron: Horses.nl/KWPN