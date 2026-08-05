Met het goede uitgangsmateriaal kan het snel gaan: Ribbels en Reesink Fokkers van het Jaar

De fokkerij van Judith Ribbels en Patrick Reesink is klein, maar extreem succesvol. Dertien jaar geleden werd de merrie Fun Fun EB (v. Sorento) aangeschaft, die naast haar sportcarrière tot en met de internationale Grand Prix vijf veulens bracht. Haar eerste veulen: de inmiddels Lichte Tour-geklasseerde merrie Nanny Mc Phee (v. Vitalis), de moeder van een premiehengst (Scott Nicolas), een NMK-kampioene (Sophie Anne Maria) en sinds afgelopen weekend nóg twee NMK-merries.

Rick Helmink Door

De volle zussen Tutto Bene en Tsarina (v. Kjento) kregen afgelopen zaterdag op de fokdag van de regio Oost beide een uitnodiging voor de NMK. Tutto Bene werd kampioen van Oost en heeft ook goede papieren voor de nationale titel. Voor de successen in zowel de keuringsbaan als de dressuurring werden Ribbels en Reesink gehuldigd als regionale Fokkers van het Jaar.

Fun Fun EB kwam als driejarige in eerste instantie eigenlijk als sportpaard naar Ribbels en Reesink. “Ik reed daarvoor eigenlijk alleen maar paarden voor andere mensen. Jonge paarden van de IBOP tot en met het ZZ-Licht of springen tot en met 1,30 m. Daarna werden ze vaak verkocht of gingen ze naar een andere ruiter. Patrick zei op een gegeven moment: “Het wordt tijd dat we iets voor onszelf kopen, waarmee jij dan ook verder kunt.”

Zo begon het. Inmiddels is Fun Fun EB zestien jaar. Ribbels en Reesink fokten middels ICSI vijf Vitalissen uit de merrie en uit dochter Nanny Mc Phee negen veulens: twee van For Romance I, drie van Kjento, één van Escanto, één van Le Formidable en twee van Red Viper. “Het is abnormaal: elk veulen is goed.”

Lees meer over de fokkerij van Ribbels en Reesink in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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