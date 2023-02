Mexpression wint Hengstencompetitie Gelders paard

Voor de huldiging van de Hengstencompetitie Gelders paard verschenen in Den Bosch drie hengsten in de baan. Twee daarvan, Mexpression (Expression x Koss) en Markant BK (Wilson x Sirius) hadden daadwerkelijk meegedaan aan de competitie en hiervan behaalde Mexpression over twee wedstrijden het beste resultaat en werd kampioen.