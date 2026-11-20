Mieke Theunissen werkt sinds dit voorjaar bij het KWPN. Het KWPN berichtte zelf nooit over die aanstelling. Aan de Paardenkrant meldde directeur Roelof Bos dit voorjaar dat Theunissen deels werkzaamheden verricht voor de Sectorraad op het KWPN-kantoor en deels aan de slag is voor het KWPN. Bij het KWPN heeft Theunissen onder andere de taak van Ralph van Venrooij overgenomen bij de WBFSH. Zo blijkt uit het verslag van de WBFSH-ledenvergadering in Dublin. Van Venrooij zat in de executieve commissie van de WBFSH en was daar verantwoordelijk voor de financiën. Die taak heeft Theunissen dus overgenomen.
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Evenementen
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