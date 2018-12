Minne Hovenga toegreden tot Algemeen Bestuur KWPN

Minne Hovenga is vanavond toegetreden tot het Algemeen Bestuur van het KWPN. Hovenga vervult de vacature die ontstond na het vertrek van Annechien ten Have-Mellema. Hovenga werd voorgedragen door de vertrouwenscommissie en vanavond op de ledenraadsvergadering benoemd.

Marieke Toonders nam het woord op de vergadering namens de vertrouwenscommissie, die naast Toonders bestaat uit René Fabrie, Emmy de Jeu en Monica van Ruitenbeek – Kossen. In oktober is de procedure opgestart, waarbij de vertrouwenscommissie een selectie uit de kandidaten heeft gemaakt waarna er diverse gesprekken zijn gevoerd. “We waren op zoek naar een persoon die het KWPN een warm hart toe draagt, een brede belangstelling heeft voor de fokkerij, aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft, die toegankelijk is voor de fokkers en die het ledenbelang wil dienen. Bij Minne zijn we van mening dat hij aan alle criteria voldoet”, aldus Marieke Toonders.

Brede kennis, groot netwerk en ervaring

Het KWPN schrijft verder: ‘Minne Hovenga is een aimabel persoon, die zich goed kan verplaatsen in de positie en de mening van de leden en een grote historische kennis heeft van het KWPN. Daarnaast heeft Minne Hovenga een brede kennis en groot netwerk binnen de paardenbranche en heeft in dat kader diverse (bestuurs-)functies bekleed. Voorts is hij ervaren op het gebied van voortplanting van zowel dressuur- als springpaarden, alsmede de daarmee samenhangende technieken.’

‘Geweldige uitdaging’

Minne Hovenga is blij met zijn benoeming: “Ik vind het een geweldige uitdaging. De functie als lid Algemeen Bestuur KWPN komt voor mij op het juiste moment. Met veel genoegen en inzet wil ik samen met de vier andere leden van het bestuur het beleid van het KWPN vormgeven.”

‘Ledenbetrokkenheid en ledenbelang’

In een zich snel ontwikkelende mondiale fokkerij- en sportwereld moet daarbij de nadruk meer dan ooit op ledenbetrokkenheid en ledenbelang gericht zijn om het KWPN in de komende jaren als vereniging en fokkerijorganisatie sterk en toekomstbestendig neer te zetten. Het DNA van de vereniging kent voor mij vrijwel geen geheimen meer. Juist dit feit is een belangrijke basis om als Algemeen Bestuur samen met Ledenraad, Fokkerijraad en de (kantoor)organisatie het KWPN toekomstgericht te kunnen besturen. Een transparante en eerlijke communicatie met alle geledingen is – naast kennis en ervaring – één van de belangrijkste voorwaarden om de leden te kunnen binden en te boeien en daarmee een bloeiende en energieke fokkerijvereniging neer te zetten. Ik heb er zin in!”

Bron: KWPN