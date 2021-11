Wegens zwangerschap van zijn eigen amazone Kim Koolen heeft Maxime van der Vlist tijdelijk de teugels van de KWPN-goedgekeurde hengst Mister Diamond (Sir Donnerhall I x First Final) overgenomen. De Grand Prix-amazone stelt de hengst morgen voor in de Anemone Horse Trucks hengstencompetitie in Ermelo.