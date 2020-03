Mowgli V.O.D. dit jaar niet in de dekdienst

De premiehengst Mowgli V.O.D. (Desperado x Jazz), één van de absolute publiekslievelingen van de KWPN Hengstenkeuring, zou dit jaar al kunnen dekken in verband met het besluit van het KWPN om de aangewezen hengsten te laten dekken. Dat gaat dit seizoen niet gebeuren: "De hengst Mowgli beschikt over goed sperma maar omdat de ene testikel meer dan 50% kleiner is ten opzichte van de andere testikel, voldoet hij niet aan de eisen van het KWPN", meldt Hengstenhouderij Kuypers.

“Als dit verschil zo blijft mag hij niet deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. Met deze informatie hebben wij besloten om Mowgli dit seizoen niet in te zetten voor de fokkerij”, melden Piet en Riekie Kuypers over de door familie Van Os gefokte hengst. Eventueel komt hij later nog wel in aanmerking voor een dekbrevet.

Deklicentie mits veterinair in orde

Het KWPN maakte afgelopen week bekend dat alle op de KWPN Hengstenkeuring aangewezen dit jaar een deklicentie krijgen, mits ze veterinair in orde zij. In de tweede helft van april wordt bekend gemaakt welke hengsten voldoen aan de veterinaire eisen.

