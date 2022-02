MT Stables uitgeroepen tot Hippisch Ondernemer van het Jaar 2021

MT Stables in Kootwijkerbroek van Marcel en Tamara van Manen is uitgeroepen tot Hippisch Ondernemer van het Jaar 2021. Aangezien afgelopen jaar Horse Event niet heeft plaatsgevonden, was er ook geen FNRS Ondernemerscongres. Hierdoor heeft de prijsuitreiking dit jaar plaatsgevonden tijdens de KWPN Hengstenkeuring.

Marlies Reibestein, bestuurslid van de stichting Hippische Innovatieve Projecten, ging op bezoek bij Marcel en Tamara van Manen om de prijs Hippisch Ondernemer van het Jaar 2021 aan hen uit te reiken. “We zijn trots op de kampioenen die we op stal hebben gehad”, verteld Tamara van Manen enthousiast. Marcel vult aan: “Het geeft mij een trots gevoel dat veel paarden uit onze stallen goed terecht gekomen zijn over de hele wereld.”

Jury’s

Naast MT Stables, waren De Lindehoeve in Emst en De Hultenoek in Groeningen genomineerd voor de prijs. De jury bestond uit Ton Corbeau (De Hippische Ondernemer), Andries van Daalen (KWPN), Annemiek van der Vorm (KNHS), Peter van der Veeken (ABAB), Monique van Hal (Trendpanel Paard) en Marlies Reibestein (Stichting HIP). Zij beoordeelden goed ondernemerschap aan de hand van een groot aantal criteria.

Juryrapport

“Marcel en Tamara hebben van het begin af aan hele duidelijke keuzes gemaakt, zij specialiseerden zich in jonge paarden”, luidt het juryrapport. “In de paardenwereld is men nog wel eens geneigd voor de zekerheid van alles een beetje te doen, terwijl de sleutel voor succes toch vaak in focussen ligt. Zij hebben in korte tijd een zeer hecht netwerk aan klantencontacten opgebouwd en door hun hoge succespercentages op keuringen krijgen zij uit heel Europa de meest talentvolle paarden aangeleverd voor opleiding. Veel meer dan ze kunnen huisvesten zelfs, waardoor er al een strenge selectie ‘aan de poort’ gedaan kan worden. Daar is hun scherpe oog voor talent, alles bepalend! Met jonge hengsten werken vergt een heel professionele instelling en hoge eisen aan hun medewerkers. MT Stables is een bedrijf waar de Nederlands hippische sector trots op is en zich met recht de Hippisch ondernemer van het jaar 2021 is geworden.”

Bekijk hier het filmpje van het bezoek

Bron: KWPN