Mylord Carthago-dochter meest opvallend in thuiskeuring Noord-Holland

Voor de regio Noord-Holland bezocht KWPN-inspecteur Marcel Beukers vandaag enkele adressen om verschillende paarden te beoordelen tijdens een thuiskeuring. De meest opvallende merrie was de Mylord Carthago-dochter Ihre Frau ANM (elite, prest, EPTM(spr), prok van Voltaire x Bergerac), die voor haar exterieur 75 punten kreeg.

Deze twaalfjarige merrie werd door Beukers met haar stokmaat van 1.71m omschreven als een zeer goed ontwikkelde, aansprekende en mooi gelijnde merrie. Bewegen deed ze op functionele wijze. Ze heeft inmiddels al twee winstpunten in het 1,35m en behaalde daarmee vandaag, mede door haar goede exterieurscore, meteen het sterpredicaat.

Veelzijdig

De twaalfjarige Ihre Frau ANM is geboren bij J. Bardoel in Maashees en komt uit Weltfrau. In de moederlijn van Ihre Frau ANM komen we meerdere internationale springpaarden, enkele eventingpaarden alsmede het Zware Tour-dressuurpaard Don Camillo (v. Tuschinski) en de KWPN-goedgekeurde hengst Kennedy (v. Ferro) tegen. Ihre Frau ANM staat geregistreerd bij Mark Mul in Heerhugowaard.

Bron: KWPN