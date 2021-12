Na vierde dag 79 springhengsten door

De vierde dag van de eerste bezichtiging voor springhengsten stond in het teken van de nafok van jonge(re) hengsten en 15 paarden zijn geselecteerd voor de volgende ronde, waaronder twee uit de eerste jaargang van Kannan Jr.

Uit zijn eerste jaargang kreeg kampioenshengst Kannan Jr. twee zonen geselecteerd en dat geldt ook voor Jukebox en Cape Coral RBF Z.

‘Goede indruk’

“We hebben vooral nakomelingen van jonge hengsten in de baan gehad en over het algemeen maakten zij een goede indruk. Dat begon al op het straatje, waar we minder bemerkingen op het fundament en model hoefden te maken dan op eerdere dagen”, licht commissievoorzitter Cor Loeffen toe, die samen met Wout-Jan van der Schans en Eric van der Vleuten de beoordeling op zich neemt. Met de nakeuring nog te gaan, staat het voorlopige aantal nu op 79 hengsten voor de tweede bezichtiging. “We hebben een interessante groep hengsten geselecteerd, ook vandaag weer. Als commissie hebben we er een goed gevoel over dus we hopen dat we deze hengsten terug kunnen zien in Den Bosch, als alle maatregelen het toestaan, en anders wordt het Ermelo.”



Bekijk hier de uitslagen van vandaag.

Bron: KWPN