Na Wereldbeker gisteren Deusser wederom op kop in Bordeaux

Nadat Daniel Deusser gisteravond alweer zijn derde Wereldbeker op naam zette, voerde de Duitser vanochtend ook weer het klassement aan. In de direct op tijd proef met Joker was Deusser oppermachtig. KWPN'er Pretty Little Liar (v.Indoctro) eindigde met diens ruiter Dennis Lynch in de top drie.

Van een kater van gisteravond lijkt Deusser geen last te hebben. De Duitser domineerde vanochtend de 1,50m rubriek met Kiana van ’t Herdershof (v.Toulon), en reed met zijn 46,18 ruim een seconde sneller dan de nummer twee.

Top drie

Die nummer twee reed voor het organiserende land Frankrijk. Felicie Bertrand reed Chacco Rouge (v.Chacco Blue) rond in 47,65 en moest in Deusser haar meerdere erkennen. Denis Lynch klokte met de Indoctro-nakomeling Pretty Little Liar, beter bekend als Celebrity VDL die onder Ernesto Canseco furore maakte, een tijd van 48,04 en maakte de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl