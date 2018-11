Najaarsonderzoek 2018: 90 punten voor herkanser Kjento, 2 hengsten niet ingeschreven

De vorig jaar in de tweede bezichtiging bedankte Kjento (Negro x Jazz) uit de fokkerij van de familie Van Os is bij de driejarige hengsten de absolute verrichtingstopper van dit najaarsonderzoek. Net zoals de vierjarige Jameson RS2 mocht deze driejarige hengst van Gertjan van Olst 90 punten in ontvangst nemen. Met onder andere 9's voor de draf, souplesse, de houding & balans, de rijdbaarheid & instelling en de aanleg als dressuurpaard. Een 9,5 werd genoteerd voor de sterke galop van de zwarte.

2018 begon niet al te rooskleurig voor Gertjan van Olst toen de hengstenkeuringscommissie op de keuring in Den Bosch het mes ruw in de nafok van zijn tophengst Negro zette en vervolgens toen Everdale als eerste bekende WFFS-drager grote klappen opving. Naarmate het jaar vorderde begon de zon weer te schijnen met Glamourdale als wereldkampioen bij de zevenjarige dressuurpaarden en nu de verrichtingstopper. “Ik ben er heel blij mee. Twintig jaar na de inschrijving van Negro heb ik nu een echt complete zoon van hem.”

Veel aanleg voor het zware werk

Hengstenkeuringscommissievoorzitter Bert Rutten omschreef Kjento als een hengst met een sterke draf en galop waarin hij veel aanleg toont voor het zware werk. “Harmonie is belangrijk en we hebben paarden nodig die in staat zijn om zichzelf te dragen en dat met gemak te doen. Dat kan deze hengst.” Jorg van Os kreeg van Gertjan van Olst de eer om hem bij de huldiging voor te brengen.

Toto jr van Ad Valk reservekampioen, Governor niet ingeschreven

Voor Ad Valk is het een verrichtingsonderzoek met twee gezichten. Zijn King (Toto jr x Turbo Magic) mocht de op één na hoogste punten in ontvangst nemen (85,5), zijn Koning (Governor x Bretton Woods) werd met 72 punten niet ingeschreven. De hengstenkeuringscommissie had Valk afgelopen woensdag al geadviseerd om zijn Governor op te halen, maar de hengstenhouder uit Gorinchem weigerde dat te doen. “Je kunt van dit paard niet zeggen dat hij geen progressie in stap heeft gemaakt”, zegt Valk over der hengst die een 6 voor de stap kreeg. “Daarbij kun je van dit paard ook echt niet zeggen dat hij geen houding maakt”, aldus Valk over de hengst die voor dat punt (gecombineerd met balans) een 7,5 kreeg.

Herkeuring

Hij gaat de herkeuringscommissie inschakelen voor een herkeuring. De herkeuringscommissie ziet het logboek van de hengst in (iets waar Ad Valk zelf ook om vroeg, maar hetgeen hem werd ontzegd), hoort de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie en de trainingsleider en de senior-inspecteur over de hengst en heroverweegt het oordeel. De punten blijven dan staan. Een tweede hengst werd niet ingeschreven: Kratos de Jeu (H-Ekwador x Voice) van Stoeterij Turfhorst BV met 72,5 punten.

84,5 punten voor Killian-Singapore

Killian Singapore (Sir Donnerhall x De Niro) kreeg de op twee na hoogste punten met 84,5. De vorig jaar op de Hannoveraanse hengstenkeuring voor 175.000 euro door Theo Driessen aangeschafte hengst kreeg onder andere een 9 voor de galop en de rijdbaarheid & instelling. “Een hengst met veel kracht en sprong in galop en een zeer goede instelling.”

Rutten blij met stap en rijdbaarheid

Alle hengsten werden ingeschreven met 80 punten of meer. Bert Rutten is vooral blij met de stap van de hengsten en de rijdbaarheid. “Dat zijn twee punten waar de Nederlandse fokkerij echt sprongen voorwaarts heeft gemaakt.”

Kjento (Negro x Jazz x Juventus): 90 punten

Fokker: A.J. van Os, Sprang-Capelle

Eigenaar: Gertjan van Olst, Den Hout

Stap: 8,5, draf: 9, galop: 9,5, souplesse: 9, houding & balans: 9, rijdbaarheid & instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 9

King (Toto jr x Turbo Magic x Flemmingh): 85,5 punten

Fokker: Jan Zeewuster, Sleen

Eigenaren: Ad Valk & Vasco Janke

Stap: 8,5, draf: 8,5, galop: 8,5, souplesse: 8,5, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Kilian (Sir Donnerhall x De Niro x Prince Thatch xx): 84,5 punten

Fokker: Gattermann, Hamburg

Eigenaar: Theo Driessen, Heelsum

Stap: 8,5, draf: 8, galop: 9, souplesse: 8, houding & balans: 8 rijdbaarheid & instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Kyando (Arlando x Uphill x Flemmingh): 83,5 punten

Fokker: Appie Hofenk, Toldijk

Eigenaren: A.P. Both, J.J. van der Meulen & S.J. Kat

Stap: 8,5 draf: 85, galop: 8, souplesse 8,5 houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 8,5

Kaiser DVB (De Niro x Johnson x Ulft): 83 punten

Fokker & eigenaar: Dressuurstal Van Baalen BV

Stap: 8,5, draf: 8, galop: 8,5, souplesse: 8, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid en instelling: 8, aanleg als dressuurpaard: 8

Kaygo (Capri Sonne jr x Westpoint x Rubiquil): 81 punten

Fokker & eigenaar: Stal Hexagon, Schore

Stap: 8,5, draf: 8, galop: 8, souplesse: 8, houding & balans: 8, rijdbaarheid & instelling: 8,5, aanleg als dressuurpaard: 8

Kevin (Dream Boy x Kennedy x Highline): 80,5 punten

Fokker: H. Melis, Gemert

Eigenaren: Jacques Maree, Tim Coomans en Koen Brinkman

stap: 8,5 draf: 7,5 galop:8 souplesse: 8 houding & balans: 8, rijdbaarheid & instelling 8,5 , aanleg als dressuurpaard: 8

Kyton Platinum (Ferguson x Ferro x Weyden: 80,5 punten

Fokker: W.J.J. Goesten, Enschot

Eigenaar: Titan Wilaras, Riel

Stap: 8, draf: 8, galop: 8, souplesse: 8, houding&balans: 7,5, rijdbaarheid & instelling: 9, aanleg als dressuurpaard: 8

Kenzo US (Bordeaux x Ferro x Wisconsin: 80 punten

Fokker: J. van Laar, Rhenen

Eigenaar: Joop van Uytert, Heerewaarden

Stap: 8,5, draf: 7,5, galop: 8, souplesse: 8, houding & balans: 8,5, rijdbaarheid & instelling:8,5, aanleg als dressuurpaard: 8

Kratos de Jeu (H-Ekwador x Voice x Cocktail) 72,5 punten (NIET INGESCHREVEN)

Fokker: Emmy de Jeu, Oosterstreek

Eigenaar: Stoeterij Turfhorst BV, Wezep

Stap: 6, draf: 7,5, galop: 8, souplesse: 7,5, houding & balans: 7,5, rijdbaarheid & instelling: 7,5 aanleg als dressuurpaard: 7

Koning (Governor x Bretton Woods): 72 punten (NIET INGESCHREVEN)

Fokker: S. Duinstra, Eastermar

Eigenaar: Ad Valk, Gorinchem

Stap: 6, draf: 7,5, galop: 7,5, souplesse: 7,5, houding & balans: 7,5, rijdbaarheid & instelling: 8, aanleg als dressuurpaard: 7

