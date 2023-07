Nationale Dag Gelders Paard: Tiara-Amanda en Tobias veulenkampioenen

Op Nationale Dag van het Gelders Paard in Ermelo was het vandaag als eerste de beurt aan de veulens, waarbij dit jaar voor het eerst een aparte kampioenskeuring plaatsvindt voor hengst- en merrieveulens. Bij de hengstveulens werd Tobias (Ojee-B x Floris BS) van Siebe te Bokkel uitgeroepen tot kampioen. Bij de merrieveulens ging die eer naar Tiara-Amanda (Alexandro P x Farrington) van Henk Hekkert.

Hengstveulen Tobias liep mee in een kopgroep van zes hengstveulens. Ze werden gejureerd door onder meer Arie Hamoen en hij lichtte deze veulens toe. “Het goede nieuws is dat het gaat om zes hele goede veulens, waarvan de ene al wat ouder en meer ontwikkeld is dan de ander. We willen dan ook graag al deze veulens terugzien op de Nationale Veulenkeuring. De nummer één van vandaag beschikt over veel ras en uitstraling, daarbij toont hij veel houding en lichaamsgebruik.” Tobias is gefokt door G.M. van Asperen in Twello, samen met Siebe te Bokkel uit Lieren. Laatstgenoemde is ook de geregistreerde van dit veulen. Moeder van Tobias is keur sportmerrie Margonda (v. Floris BS).

Tinus van het Woldhuis

De reservetitel ging naar Tinus van het Woldhuis. Deze zoon van Jupiler S is sterkgebouwd en goed gemodelleerd, maar zou in beweging ten opzichte van de nummer één even wat meer beweging mogen laten zien. De goudvos is gefokt bij Ria Hekkert in Wijhe en staat geregistreerd bij C. Tutein Nolthenius in Apeldoorn. Zijn moeder is stermerrie Konstance (v. Alexandro P).

Tobias (Ojee-B x Floris BS). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Tiara-Amanda

Merrieveulen Tiara-Amanda van f/g Henk Hekkert uit Wijhe is het resultaat van een beproefde combinatie: Alexandro P uit de ster preferente prestatiemerrie Amanda II (v. Farrington). Uit deze combinatie komt al een keur van kampioenen, daaronder onder meer Mia-Amanda, Kaya-Amanda, Layla-Amanda, Jo-Amanda en Hanna-Amanda. Ook deze keer bleek de combinatie niet te kloppen.

Alle zeven naar NVK

Als juryteam in de baan stonden Marloes van der Velden, Luuk Smetsers, Jan Pen en Arie Hamoen. Hij verzorgde de toelichting. “Ook in deze groep veulens zit een groot leeftijdsverschil en dat maakt het beoordelen extra lastig. Ieder veulen in deze kopgroep heeft haar eigen kwaliteiten en daarom zien we ze dan ook graag alle zeven terug tijdens de Nationale Veulenkeuring.”

Opvallend sterke galop

“We moeten er toch eentje bovenaan plaatsen en dat is deze keer Tiara-Amanda: een goed gemodelleerd veulen met een expressieve draf en een opvallend sterke galop, dat steeds in een fijne houding liep.”

Tabitha Rona

“De nummer twee Tabitha Rona was een sterkgebouwd veulen, dat goed kon draven maar qua charme toch wel iets moest toegeven op de winnares”, vervolgt Hamoen.

Sterke merrielijnen

Opvallend in deze rubriek was dat de gerenommeerde merries de beste veulens lieten zien. Zo komt Tabitha Rona (v. Negro) van f/g Jan Vonk uit Goudriaan uit voorlopig keurmerrie Joanne Rona (v. Alexandro P). Ook een merrie met een enorme staat van dienst, die zelf in 2014 tijdens de NMK in 2014 Nationaal Veulenkampioen in de richting Gelders Paard werd en meerdere van haar veulens liepen eerder al bovenaan. Zo werd Seppe Rona vorig jaar in Ermelo Veulenkampioen op deze dag. Ook een merrieveulen van de preferente elitemerrie Baringa (v. Vitens) liep mee in de kopgroep en eindigde als derde. Deze Tiara-Baringa (v. For Ferrero) mag ook naar de Nationale Veulenkeuring. Uit Baringa komt later vandaag nog Pippa-Baringa in de baan die afgelopen maand met heel hoge punten werd opgenomen tijdens de stamboekopname Gelders Paard.

Bron: KWPN