Nationale Tuigpaardendag: Cizandro-dochter Radora stoot Nalanita van de troon

Eerbetoon aan Cizandro. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

In de rubriek voor oudere keur- en elitemerries was de hoogste eer voor Cizandro-dochter Radora. In een zeer kwaliteitsvolle rubriek wist ze boven multikampioen Nalanita te eindigen.

Door KWPN

De zeer complete Radora (Cizandro uit Ladora keur IBOP-tuig van Ditisem, fokker G. Kamphorst uit Zwartebroek) doet het aangespannen heel goed met Lieke Lueks en wist nu ook de rubriek voor oudere merries op naam te zetten. De langgelijnde Radora heeft veel uitstraling, een mooie lange hals en in beweging toont ze een geweldig voorkomen. Met 86 punten voor exterieur en 84 voor beweging was ze een maatje te groot voor de concurrentie.

Meervoudig kampioen

Meervoudig kampioen Nalanita, op de CK in Lunteren nog goed voor de regionale titel, was bij de oudere merries al meermaals kampioen. Op de Nationale Tuigpaardendag was de Eebert-dochter (uit Caunita ster pref prest PROK van Stuurboord) moest in het front wat toegeven op de winnares. Het fokproduct van Joop van Wessel kreeg 80 punten voor exterieur en 84 voor beweging.

Tuigtypisch optreden

Nelinda Elarda V (Cizandro uit Berlinda Elarda keur pref van Manno, fokker P.A.M. van der Velden uit Vorstenbosch) trad zeer tuigtypisch op. Haar 86 punten voor beweging bracht uitzicht op de titel, maar qua exterieur moest ze in haar voorgangers haar meerdere erkennen.

Uitslagen

Bron: KWPN

