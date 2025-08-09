Nationale Tuigpaardendag: Manno Trofee op naam van Olympus HS

KWPN
Pedigrees by HorseTelex
Olympus met Marcel Ritsma. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

De sterk optredende Olympus HS wist de Manno Trofee op naam te zetten op de Nationale Tuigpaardendag. De zoon van Icellie is heel publieksgericht en liet zich goed zien in handen van Mark de Groot.

Door KWPN

Olympus HS (Icellie uit Indalina elite IBOP-tuig PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen) liet een  hele stabiele verrichting zien, waarin de hengst altijd met een fraai front en z’n oren erop loopt. De hengst is heel zuiver in z’n manier van bewegen.

Arbitrale beslissing

De tweede plek was voor Dylano (Plain’s Liberator uit Nicole ster pref van Fabricius, fokker S.J. Verweij uit Geldermalsen), die met Mark de Groot de Manno Trofee al vijf keer won, maar nu door de arbiter naar de tweede plaats werd verwezen. Dylano kwam heel dicht in de buurt, hij had zomaar als winnaar in beeld kunnen komen. De hengst is met zijn zeventien jaar nog steeds een heel modern tuigpaard, met een mooie grote voorkant en een rijk front.

Relatief

De vierjarige Relatief (Idol uit Kureda elite IBOP-tuig PROK van Unieko, fokker familie Daniels uit Wageningen) debuteerde in de Manno Trofee en wist met Robbie van Dijk de vierde plek veilig te stellen. Relatief liet goede gedeeltes zien, was soms nog wat moeite met het managen van z’n energie, maar beweegt wel met veel kracht van de vloer. De stijlprijs was voor Albert Leuks, die met Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day G.S.M., fokker J.T. Seinen uit Punthorst) deelnam.

Uitslagen

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
KWPN

Nationale Tuigpaardendag: Cizandro-dochter Radora stoot Nalanita van de troon

Niet-eetbare voorwerpen in paardensnoep, winkel start terugroepactie

Flanders Embryo Auction Dublin: Twee embryo’s verkocht voor 88.000 euro

Joop van Uyterts DC-10 verslaat kampioen Daan G in Verden

Harrie Smolders met Devino vd Weretherbach Z in top vijf 1,45 Dublin

WK Verden: Most Wanted Nero von Bellin wint kleine finale zevenjarigen, ook Nashville SW door

Nationale Tuigpaardendag: Macho levert kampioen tweejarige merries

John Whitaker viert 70e verjaardag: ‘Paarden zitten in elke vezel van mijn lijf’

Diarado-merrie After Eight gaat met sportief pensioen en wordt in Nederland ingezet voor de fokkerij