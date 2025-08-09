Nationale Tuigpaardendag: Margriet van Asselt wint Renovo Schaal met Mondiaal PSH

Foto: Paardenkrant / Melanie Brevink-van Dijk

De terechte winnares van de Renovo Schaal 2025 is Margriet van Asselt met Mondiaal PSH (Icellie uit Heolanda keur pref IBOP-(tuig) van Cizandro, gefokt door A. Doornbos en T. Doornbos-Bos uit Beilen). Zij liet een foutloze show zien, vakkundig voorgesteld, waarbij het paard elke pas met veel actie en in een mooi tempo afmaakte. Naast de titel kampioen won zij ook de stijlprijs. “Ik vind het een eer om Mondiaal te rijden”, aldus Margriet.

Door KWPN

De reservekampioen werd Marcel Ritsma met stalgenoot Olympus PSH (Kordaat uit Hikaru ster van Manno, gefokt door G. Lokhorst uit Ermelo en eveneens geregistreerd bij H. Pos uit Ankeveen). Deze combinatie liet een mooi rijzend beeld zien en klom goed in de voorhand. De grote passen werden mooi afgemaakt, maar iets minder vast dan bij de winnaar. Het optreden was heel tuigtypisch. “Dat mijn schoonzusje mij verslaat met Mondiaal vind ik fantastisch”, reageerde Marcel sportief.

Heliotroop derde

De derde plaats was voor de alleskunner KWPN-hengst Heliotroop (Colonist uit Wunita ster pref prest PROK van Reflex, gefokt door J.W. van Wessel uit Zwartebroek) met Henk Hammers. Deze combinatie liet een verrichting zien met veel harmonie tussen rijder en paard, waarbij het paard de passen gedragen afmaakte.

Uitslagen

Bron: KWPN

