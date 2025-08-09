Nationale Tuigpaardendag: Oberon groots in Westfort Hengstencompetitie

KWPN
Oberon (stamboeknaam Oscar-T). (Icellie x Cizandro). Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

In de Westfort Hengstencompetitie ging de KWPN-hengst Oberon met veel macht door de baan, wat in de overwinning resulteerde. De zoon van Icellie werd voorgesteld door Robbie van Dijk.

Door KWPN

Oberon (Icellie uit Helga T ster pref van Cizandro, fokker Harry Tonnaer uit Ysselsteyn LB) kwam gaandeweg in de wedstrijd steeds meer in het ritme, waarbij z’n passen steeds ruimer werden. De moderne hengst heeft veel front, beweegt met heel veel actie en heeft het achterbeen er altijd goed bij.

Neon GSM en Rebel MJDB

De altijd zijn passen afmakende Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day G.S.M., fokker J.T. Seinen uit Punthorst) blonk in handen van Albert Lueks uit in gedragenheid, wat de hengst een voornaam statuur meegaf. De vierjarige Rebel MJDB (Lanto HBC uit Keldine keur IBOP-tuig van Cizandro, fokker M.J. de Boer uit Wanneperveen) liep met zijn aansprekende front, met mooie kap, een keurige verrichting en werd daarmee derde.

Uitslagen

Bron: KWPN

