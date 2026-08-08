Nationale Tuigpaardendag: Willem Ruinemans gehuldigd tot Fokker van het Jaar

Op de Nationale Tuigpaardendag is Willem Ruinemans uitgeroepen tot Fokker van het Jaar. Dit jaar werden twee van zijn fokproducten uitgeroepen tot kampioen, maar dat is niet het eerste grote succes van Ruinemans, In 2008 had hij eerder al maar liefst drie kampioenen. Niet alleen deze titel was een hoogtepunt tijdens de NTD, zijn merrie Ulandra (v.Macho) werd gehuldigd tot kampioen tweejarige merries.

KWPN Door

Zijn fokkerij leverde al bijna 100 tuigpaardveulens op met onder andere drie aangewezen hengsten, drie keurmerries, zeven stermerries, één preferente merrie en meerdere internationale menpaarden en keuringskampioenen.

Van vader op zoon

De basis van de fokkerij van Stal Ruinemans werd gelegd door vader Klaas Ruinemans, die in de loop der jaren verschillende invloedrijke stammoeders aankocht. Uit de stammoeder Geandra zien we Ulandra (v. Macho) terug, zij mocht zich op deze NTD ook in de baan verschijnen. Uit de merrie Ianca fokte Willem Ruinemans de keur preferente Unieko-dochter Anca, die in 2008 werd uitgeroepen tot Nationaal Kampioen bij de driejarige merries.

Concourspaarden

Ook op de concoursvelden laat de fokkerij van Willem Ruinemans zich gelden. Een opvallend fokproduct is de ruin Landheer (v.Fantijn) die met Ineke van der Meulen-Haarsma een combinatie vormt in de damesrubriek en inmiddels 114 winstpunten op zijn naam heeft staan. Ook de concoursruin Julius (v.Eebert) presteert al meerdere jaren op hoog niveau. Met Grietje Naber aan de leidsels behaalde hij al 147 winstpunten.

Keuringsresultaten

Uit de fokkerij van Ruinemans komen niet alleen opvallende concourspaarden, maar hebben verschillende fokproducten ook op keuringen bewezen dat de fokkerij vol kwaliteit zit. De door Willem Ruinemans gefokte Toletta (Macho uit Joletta ster van Eebert) werd als tweejarige al kampioen op de CK en als driejarige werd zij dit jaar weer gehuldigd als kampioen in Houten. Willem’s fokproduct Ulandra (v.Macho) werd dit jaar kampioen bij de tweejarigen op de CK in Houten en schreef ook het dagkampioenschap op haar naam.

Bron: KWPN