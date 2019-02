“Nederlandse” paarden doen goede zaken in Wellington

Op het Winter Equestrian Festival doen de Nederlandse paarden goede zaken. Naast de 5* is er ook een CSI3* dit weekend. Gisteravond werd daarvan de Grand Prix over een hoogte van 1,55m verreden, en deze kwam op naam van Nicole Shahinian-Simpson. Twee "Nederlandse" paarden belandden in de top vijf, en in de 5* Speed Tour eindigden twee "Nederlandse" paarden bij de beste zeven.

Shahinian-Simpson stuurde haar Akuna Mattata (v.Quinar) foutloos rond in de barrage, waarvoor slechts de Amerikaanse en de Brit Spencer Smith zich plaatsten. De Amerikaanse zette een tijd neer van 37,08 en pakte daarmee de hoofdprijs van 44.220 dollar (39.157 euro). Spencer Smith werd met Quality FZ (v.Quintender) tweede. Hoewel Quality FZ niet geregistreerd is bij een Nederlands stamboek, zit er toch een Nederlands tintje aan de Quintender-zoon. Quality FZ werd door Jur Vrieling tot 1,55m niveau uitgebracht.

Drie KWPN’ers

In de 3* Grand Prix eindigde KWPN’er D Carolus (v.Tjungske) met diens ruiter Jonathan McCrea op een vijfde plaats. De 11-jarige Tjungske-zoon schopte het met Nederlander Mathijs van Asten tot 1,40m niveau op zevenjarige leeftijd, en vervolgens heeft de Amerikaan McCrea hem vanaf zijn negende van 1,40m niveau naar het 1,60m niveau gebracht. In de 5* Palm Beach Masters Speed Tour belandden twee KWPN’ers in de top acht. Op een zesde plaats eindigde Zorran (v.Zorro), gefokt door P.Leenen uit Lomm, onder het zadel van de Canadese Erynn Ballard. Ennebel van het Posthuijs (v.Numero Uno), het fokproduct van J. Post uit Bleiswijk en de merrie zelf tot 1,35m niveau opleidde, eindigde met Eduardo Menezes op een zevende plaats.

Bekijk hier de uitslag van de 3* Grand Prix

Bekijk hier de uitslag van de 5* Speed Tour

Bron: Horses.nl