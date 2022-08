Negen dressuurhengsten tonen nafok op KWPN afstammelingkeuring

Dit jaar organiseert het KWPN weer een afstammelingenkeuring waar verschillende collecties veulens van recent goedgekeurde dressuurhengsten getoond worden. De afstammelingenkeuring zal plaats vinden op donderdag 1 september. Op de weide voor het KWPN-centrum kan het publiek de fokproducten van de dressuurhengsten bezichtigen. De hengsten die afstammelingen tonen zijn Next Romancier (Furst Romancier x San Amour), Bloomberg (Bon Coeur x Don Index), Nick Wimphof (Just Wimphof x Bordeaux), Mowgli V.O.D. (Desperado x Jazz), Nacho (Negro x Krack C), Number Two (Just Wimphof x Ferro), McLaren (Morricone x Sir Donnerhall), Nirvano (For Ferrero x Charmeur) en My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov Blue Hors).

Op basis van de afstammelingenkeuring en de thuis beoordeelde veulens, welke willekeurig gekozen worden, worden er statistieken berekend voor het exterieur en de beweging. Hierdoor is het mogelijk om al op vroege leeftijd een beeld te krijgen over de exterieurvererving van jonge hengsten. Er worden minimaal zes en maximaal tien veulens per hengst getoond op de afstammelingenkeuring.

Extra maatregelen

Vorige week is bij een EPTM-merrie op het KWPN-centrum in Ermelo droes vastgesteld. Op het KWPN-centrum worden in overleg met het Veterinair Paardencentrum Kootwijkerbroek en prof. Marianne Sloet alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hierbij wordt het droesprotocol strikt nageleefd. Mede hierdoor kunnen ook de overige activiteiten op het NHC verantwoord doorgang vinden. Het KWPN-stallencomplex en de Willem-Alexanderhal zijn derhalve niet toegankelijk voor bezoekers. Op advies van de dierenarts kan de afstammelingenkeuring donderdag a.s. doorgaan, aangezien deze geheel plaats vindt buiten het afgebakende KWPN-stallencomplex.

Bron: KWPN