Negen spring- en zeven dressuurpaarden richting EPTM examen

Op het KWPN-centrum in Ermelo vond vandaag de derde en laatste tussenbeoordeling van de EPTM-test plaats. Negen springpaarden en zeven dressuurpaarden gaan mee richting het eindexamen op vrijdag 2 mei. Dit wordt gecombineerd met de stamboekopname.

Inspecteurs Marcel Beukers en Stan Creemers beoordeelden vandaag de deelnemende paarden. Na de beoordelingen hebben gesprekken plaatsgevonden met de geregistreerde en een aantal paarden hebben in overleg het KWPN-centrum verlaten.

Beoordeling verliep vlot

Volgens Marcel Beukers verliep de beoordeling vlot: “Het is makkelijk gegaan. We hebben de paarden goed kunnen beoordelen en bij de springpaarden hebben we het niveau iets verhoogd. De dressuurpaarden zijn fijne types met een goede instelling.”

Bron: KWPN